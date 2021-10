EURecap, in Europa inizia il dopo Merkel e le conseguenze della Brexit

Per l'Unione europea questa è stata la prima settimana senza Merkel alla guida della Germania dopo 16 anni. A succederla sarà il leader dei socialdemocratici Scholz, che ora dovrà formar eun governo di coalizione che potrebbe portare al ritorno dlela linea dura sull'austerità, se vi entreranno (come sembra) a far parte anche i liberali. Intanto nel Regno Unito continuano a farsi sentire le conseguenze della Brexit e della decisione di restrigere le maglie dell'immigrazione legale nel Paese.

Le elezioni in Germania

Chi è Olaf Scholz, il possibile "nuovo Merkel" che ha fatto abbandonare l'austerità alla Germania

L'attuale ministro delle Finanze potrebbe diventare cancelliere. La sua mano dietro il "cedimento" di Berlino sul Recovery fund

Brutte notizie per l'Italia dopo il voto in Germania

L'austerità torna di moda a Berlino, con i liberali al governo il nostro Paese potrebbe dover dire addio agli investimenti e ridurre il debito

Brexit

“Non vi tireremo fuori dalla m…a”: la risposta al Regno Unito del sindacato dei camionisti olandesi

Londra vuole offrire agli europei permessi di lavoro per colmare la carenza di manodopera fino a Natale. Ma il sindacalista non ci sta e la sua intervista diventa virale

Mancano i lavoratori stranieri, e nel Regno Unito le aziende aumentano salari del 30 per cento

Dopo il trasporto su camion, Londra scopre che anche il settore della logistica dipendeva pesantemente dai magazzinieri Ue, cacciati dal Paese con la Brexit. I posti restano vacanti e le aziende alzano la voce: "Cose mai viste"

La carta d'identità non basta più, per andare nel Regno Unito adesso serve il passaporto

Con la Brexit per gli europei il documento non è più valido per entrare nel Paese, tranne se sono residenti nella nazione. Londra: "Avremo più sicurezza e controlleremo meglio l'immigrazione"

In Regno Unito mancano pure i clown: l’appello dei circhi

I tanti artisti stranieri sono tornati nel loro Paese d’origine durante il lockdown. E la nuova burocrazia causata dalla Brexit ne complica il ritorno

Migranti

Ue: “Triplicati gli arrivi di migranti dalla Turchia verso l’Italia”. Più sbarchi anche da Libia e Tunisia

La rotta del Mediterraneo centrale che porta alle coste italiane è quella che ha registrato l’incremento più alto nel 2021. Lo afferma la Commissione europea nella relazione sul fenomeno

Basta visti ai Paesi del Maghreb, rappresaglia francese contro l'immigrazione irregolare

Parigi accusa Algeria, Marocco e Tunisia di rendere difficili i rimpatri e per questo a deciso di restringere i canali di ingresso legali per tutti i cittadini delle tre nazioni

Ambiente

Dieselgate, l’Ue contro Volkswagen: “Risarcisca tutti, non solo i tedeschi”. In Italia oltre 60mila truffati

La Commissione scrive ai vertici della casa automobilistica per chiedere il rispetto delle sentenze. A ogni cliente italiano potrebbero spettare oltre 3.000 euro

“Vietare la vendita di caldaie a gas nell’Ue dal 2025”: la richiesta degli ecologisti

La rete di associazioni Coolproduct se la prende con la Commissione, che vorrebbe consentire l’installazione di impianti inquinanti fino al 2030

Difesa

La Francia si consola con la Grecia: appalto da cinque miliardi per navi militari

Magra consolazione per Parigi che ha perso un affare da 56 miliardi per la vendita di sottomarini all'Australia. Stretto con Atene un patto sulla Difesa, Macron: "Primo passo verso l'autonomia strategica europea"

Dagli Stati membri

Il premier Rutte sotto protezione: si teme un attentato della Mocro maffia

La decisione dopo che alcuni individui sono stati sorpresi a monitorare gli spostamenti del primo ministro. E ad Amsterdam si celebra il processo all’organizzazione criminale

Berlino potrebbe espropriare 243mila case private contro il caro affitti

Vittoria per il referendum contro le lobby immobiliari nella Capitale tedesca. Dove l'80% cittadini non ha una casa di proprietà

Allargamento

L'Albania contro la Bulgaria: "Blocca il nostro ingresso nell'Unione europea"

Le lamentele di Tirana durante una visita di von der Leyen. L’Ue spera di riuscire a sbloccare la situazione entro la fine dell’anno

“Rimborsi su voli cancellati entro 7 giorni”: le compagnie aeree promettono all’Ue di rispettare le norme

La Commissione ottiene dai big aeroportuali, comprese Ryanair e Alitalia, l'impegno a non violare le regole vigenti. Possibilità di risarcimento per chi ha ricevuto i voucher senza averne fatto richiesta

Parlamento europeo

Chiede fondi "black" per il partito, ma un video lo inguaia: chi è Carlo Fidanza, l'uomo di Meloni a Bruxelles

Dopo l'inchiesta di Fanpage, M5s e Pd chiedono le dimissioni del capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Ue. Lui intanto si autosospende

Economia

Perché le banconote da 500 euro sono diventate un'emergenza per la sicurezza europea

L'appello all'Ue di 5 Paesi membri, tra cui l'Italia, affinché vengano rimosse dal mercato. Il loro valore: 200 miliardi, quasi quanto il nostro Recovery fund

Caro bollette, l'Ue alla Russia: "Aumenti le forniture di gas"

Il 5 ottobre Bruxelles presenterà un piano contro i rincari dei costi energetici. Mentre von der Leyen pressa Mosca

In Europa 2,7 milioni di lavoratori non possono permettersi i riscaldamenti. Quasi un terzo si trova in Italia

La denuncia del Ces, la confederazione dei sindacati europei: la situazione potrebbe peggiorare a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia

L'aereo a guida autonoma scatena la protesta dei piloti europei

Airbus sta progettando un veivolo che avrebbe bisogno di un solo addetto in cabina di pilotaggio. Eca: "Rischi per la sicurezza"

Stipendi più alti per 2 milioni di italiani col salario minimo europeo (bloccato a Bruxelles)

Al momento esiste già in 22 Paesi membri, ma non in Italia. La proposta del Parlamento Ue che aiuterebbe i nostri "poor worker"

Salario minimo innalzato di 100 euro al mese: il regalo di Orban agli ungheresi in vista delle elezioni

Il premier ha annunciato nuove misure finanziarie, tra cui la restituzione di quasi 2 miliardi di tasse alle famiglie