Storica prova di democrazia o gigantesco spreco: cosa ne sarà della Conferenza sul futuro dell’Europa?

Con una solenne cerimonia al Parlamento europeo di Strasburgo, si è conclusa la Conferenza sul futuro dell’Europa, il "più grande esercizio di democrazia della storia dell'Ue", secondo quanto ribadito da uno dei suoi principali sponsor, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, che ne ha chiuso i lavori. Ma la domanda che comincia a circolare adesso è: "A cosa è servita?".

Piccolo riassunto

La Conferenza (Cofoe nell'acronimo in inglese) è partita il 9 maggio 2021 con l’obiettivo, a 71 anni dalla Dichiarazione di Schuman e a 15 anni dal Trattato di Lisbona, di mettere sullo stesso piano cittadini e istituzioni per riformare l’Unione europea e rilanciare il sogno europeo. Per perseguire questo obiettivo, si è dato prima di tutto voce ai cittadini promuovendo una piattaforme multilingue dove ogni cittadino Ue poteva caricare le sue idee e proposte, stimolando eventi nei 27 Paesi, e soprattutto istituendo un'assemblea di 800 cittadini scelti a caso (ma in modo di essere rappresentativa della popolazione Ue) che hanno affrontato diverse tematiche, dal cambiamento climatico alla migrazione.

I cittadini si sono divisi in 4 panel e hanno elaborato un primo pacchetto di proposte. In un secondo momento, 200 cittadini provenienti dai panel si sono uniti a eurodeputati, rappresentanti delle istituzioni Ue e nazionali, e della società civile: insieme, il "Parlamento" della Cofoe ha elaborato una relazione finale contenente 49 proposte. Tale relazione, nella speranza dei fautori della Conferenze e dei cittadini che vi hanno partecipato, dovrà fungere da base per il lavoro legislativo di Commissione, Parlamento e Consiglio degli Stati membri per il futuro dell’Ue.

Ciascuna istituzione esaminerà nel dettaglio il contenuto concreto delle proposte, per valutare caso per caso cosa può essere fatto a trattati vigenti e capire come farlo. E qui sta il nodo più problematico: diverse proposte richiedono la modifica dei trattati per essere realizzate, ad esempio il diritto d’iniziativa legislativa all’Eurocamera o l’abolizione del voto ad unanimità al Consiglio. Lo stesso Parlamento, la settimana scorsa, ha iniziato a mostrare i muscoli dichiarando l’imminente attivazione dell’articolo 48, con cui i deputati possono incaricare il Consiglio di lanciare una convenzione per cominciare la revisione delle leggi fondamentali. E la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il leader francese Emmanuel Macron, sulla scorta di quanto già dichiarato dal premier italiano Mario Draghi, hanno fatto sapere di essere d'accordo.

Il fronte del no

Ma, come anticipato da Politico, ci sarebbe un fronte di una decina di Paesi (Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Malta, Repubblica Ceca Slovenia e Svezia), cui probabilmente se ne aggiungeranno altri (magari Polonia e Ungheria), che mettono in discussione i risultati dell’iniziativa di democrazia partecipativa sponsorizzata dall’Ue. “Mentre non escludiamo alcuna opzione in questa fase, non sosteniamo i tentativi sconsiderati e prematuri di lanciare un processo verso il cambiamento del trattato”, si legge nel documento. “Abbiamo già un’Europa che funziona. Non abbiamo bisogno di precipitarci in riforme istituzionali per ottenere risultati”.

Tra le accuse rivolte dai governi nazionali c’è quella, rivolta proprio all’Aula di Strasburgo, di aver dirottato la Conferenza per portare avanti la propria agenda istituzionale: “Purtroppo durante tutto il processo, il Parlamento europeo ha strumentalizzato la conferenza per perseguire i suoi interessi istituzionali, per esempio avere l’ultima parola sul bilancio, il diritto di iniziativa legislativa, il processo Spitzenkandidaten”, ha dichiarato un diplomatico. “Non abbiamo sentito i comuni cittadini europei chiedere tali cambiamenti istituzionali. A loro interessano risultati politici concreti”, avrebbe aggiunto. Eppure, tra le 49 proposte approvate per consenso da tutte le componenti della plenaria Cofoe (quindi anche dai governi nazionali), ci sono anche queste. E le proposte sono state negoziate dalle diverse componenti politiche (quindi anche dal Consiglio) insieme con i cittadini, parola per parola e riga per riga.

È probabile che il Consiglio sarà attraversato da mal di pancia di una certa portata: se da un lato la “fronda” dei governi contrari a riforme di ampio raggio rischia di allargarsi, dall’altro gli Stati più grandi sembrano uniti sulla necessità di un cambio di passo per portare l’integrazione europea ad un livello successivo. Le crisi della pandemia e della guerra in Ucraina hanno mostrato il bisogno di ripensare a come funziona l’Ue, ha detto il premier italiano Mario Draghi proprio all’emiciclo di Strasburgo la scorsa settimana. E Francia e Germania la pensano allo stesso modo. Ma il processo di riforma, se venisse avviato, potrebbe rimanere incagliato per anni (del resto, ce ne sono voluti diversi per sbloccare il contenuto del trattato di Lisbona).

Il costo della democrazia

Quello che è certo ad oggi è che la Conferenza è stata una grande spesa per i contribuenti europei, anche se non è ancora chiaro quali sono state le cifre investite. Per ora possiamo contare su stime parziali delle istituzioni Ue, che non hanno istituito una linea di bilancio apposita per la Cofoe ma hanno invece attinto dai propri budget. Ed in maniera molto diversa: circa 22 milioni dalla Commissione, meno di 2 milioni dal Parlamento (il quale tuttavia ha messo a disposizione la sua sede di Strasburgo nonché il suo staff). E ci sono molti costi difficilmente quantificabili, come il lavoro del segretariato comune, composto da funzionari delle tre istituzioni che non ricevono un compenso extra rispetto al loro salario. Ai Paesi membri è poi stato richiesto di finanziare gli eventi e i panel nazionali, che però sono stati allestiti soltanto da una manciata di Stati: Germania, Francia, Italia, Belgio, Lituania e Paesi Bassi. Altre istituzioni, come il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni hanno contribuito finanziando i singoli eventi da loro promossi nella cornice della Cofoe.

Ma tra la piattaforma digitale multilingue (da sola costata circa 2,6 milioni), le diarie per i cittadini (dai 70 ai 140 euro ciascuno) e i loro trasferimenti comprensivi di vitto e alloggio (non solo a Strasburgo ma anche in quattro città europee dove si sono tenuti altrettanti incontri dei panel) e soprattutto i servizi di traduzione per consentire lo svolgimento dei lavori, quello della Conferenza è stato uno sforzo finanziario non indifferente per l’Ue, intensificatosi enormemente a partire da settembre, quando i cittadini hanno iniziato a prendere parte nel processo, avviato ufficialmente a maggio 2021. Costi che sono stati portati sotto la lente d’ingrandimento dai gruppi della destra europea all’Eurocamera, soprattutto i Conservatori e riformisti (Ecr), che si sono peraltro sfilati dall’iniziativa della Cofoe in polemica contro la non rappresentatività tanto dei cittadini selezionati tramite sorteggio quanto delle proposte emerse da questo anno di confronti e negoziazioni.