Uomo fermato in auto ubriaco mostra la patente: "Sono Boris Johnson"

La foto era giusta, la data di nascita corretta e di certo non era impossibile che Boris Johnson avesse potuto infranto le regole sul bere. Ma la polizia olandese è rimasta non poco stupita quando, dopo aver fermato un uomo per guida in stato di ebbrezza, questi ha mostrato la sua patente di guida secondo la quale lui sarebbe stato l'ex primo ministro britannico. La falsa patente, apparentemente rilasciata in Ucraina, completa di foto e data di nascita corretta, era stata emessa nel 2019 e risultava valida fino alla fine del 3000.

Il portavoce della polizia dei Paesi Bassi, Thijs Damstra, ha dichiarato che gli agenti stavano indagando su un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica, quando un'auto si è schiantata contro un palo vicino al ponte Emma, nella città settentrionale di Groningen. L'auto è stata abbandonata, ma in seguito la polizia ha saputo che il conducente si trovava sul ponte. "La persona non è stata in grado di identificarsi e ha rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro", ha dichiarato Damstra. Il 35enne, originario della cittadina di Zuidhorn, a ovest di Groninga, è stato arrestato e la polizia ha perquisito l'auto. "All'interno, la polizia ha trovato una patente di guida falsa appartenente a Boris Johnson", ha detto Damstra. La polizia di Groninga ha commentato sul proprio account Instagram: "Sfortunatamente per questa persona, non abbiamo creduto alla sua falsificazione".

La polizia non è stata in grado di dire dove sia stato prodotto il documento falso, ma Kysia Hekster, giornalista dell'emittente pubblica Nos, ha dichiarato che le patenti scherzose sono facili da reperire in Ucraina, dove Johnson è venerato per aver sostenuto il Paese contro la Russia di Vladimir Putin. "È possibile acquistare queste patenti di guida nei negozi di turismo ucraini. Ci sono quelle di Merkel e Zelensky, tra gli altri", ha dichiarato su Twitter. Nell'estate dello scorso anno sono state introdotte norme temporanee dell'Ue per consentire alle persone in fuga dall'Ucraina di continuare a utilizzare le loro patenti di guida ucraine, creando un nuovo mercato per i falsi. Il sito web "FakeIDWorld" offre patenti di guida ucraine a 159 euro.