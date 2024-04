Atene è diventata tutta arancione. Ecco perché

Il Partenone immerso in una foschia arancione, come se ci si trovasse su Marte. Si sono risvegliati in uno scenario da film di fantascienza il 23 aprile gli abitanti di Atene e di altre città della Grecia. La foschia giallo-arancione che ha ricoperto diverse regioni greche è dovuta a nuvole di polvere soffiate dal Sahara a causa di forti venti da sud. Oltre alla visibilità limitata, il problema principale di questo fenomeno sono i rischi respiratori e quelli legati agli incendi. Non è la prima volta che la Grecia si ritrova in una simile condizione meteorologica, ma secondo i funzionari si è trattato di uno dei peggiori episodi di questo tipo dal 2018. "È uno degli episodi più gravi di concentrazione di polvere e sabbia del Sahara dal 21 al 22 marzo 2018, quando le nuvole hanno invaso in particolare l'isola di Creta", ha dichiarato all'Associated Press Kostas Lagouvardos, direttore delle ricerche meteorologiche presso l'Osservatorio di Atene.

Il Sahara rilascia da 60 a 200 milioni di tonnellate di polvere minerale all’anno. Mentre le particelle più grandi ritornano rapidamente sulla terra, le più piccole possono percorrere migliaia di chilometri, in grado di raggiungere potenzialmente tutta l'Europa. Già tra fine marzo e gli inizi di aprile le nubi rosso-arancioni provenienti dal gigantesco deserto africano si erano addensate sul vecchio continente, raggiungendo la Svizzera e il sud della Francia. Secondo le autorità locali le concentrazioni di polvere possono ridurre la luce solare e la visibilità, aumentando al tempo stesso le concentrazioni di particelle fini di inquinamento. I rischi maggiori riguardano le persone che soffrono problemi di salute preesistenti. Ci sono poi i pericoli legati agli incendi, che possono svilupparsi prima ancora che inizi la stagione estiva, provocati dai forti venti meridionali intensificatisi negli ultimi giorni.

"Anche noi l'abbiamo visto... e non credo che l'abbiamo mai visto prima. Il cielo e l'orizzonte sembrano come se le porte dell'inferno si fossero aperte", ha scritto su X Dimitri Thrassidis, autore del video. I vigili del fuoco hanno riferito la sera del 23 aprile che nelle ultime 24 ore erano scoppiati in tutto il Paese 25 incendi. Tre persone sono state arrestate lunedì sull'isola turistica di Paros, nel Mar Egeo, con l'accusa di aver accidentalmente appiccato un incendio nella boscaglia, hanno aggiunto le autorità locali. Non sono stati segnalati danni o feriti significativi e l'incendio è stato rapidamente domato. Un altro incendio, anch'esso spento in breve tempo, era scoppiato a Creta nei pressi di una base navale. Il 24 aprile il cielo dovrebbe iniziare già a schiarirsi, in base a quanto riferito dal servizio meteorologico greco.