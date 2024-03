I trattori invadono (ancora) Bruxelles: balle di fieno esplose con petardi, la polizia usa lacrimogeni

Dopo le proteste di febbraio, la capitale belga è di nuovo sotto assedio. Gli agricoltori non sono intenzionati a placare il proprio dissenso e oggi, 26 marzo, in 250 hanno nuovamente sfilato per le vie di Bruxelles, diretti verso le istituzioni europee.

In vari punti i trattori hanno sparso letame per le strade, e diverse balle di fieno sono state fatte esplodere con dei petardi mentre, in prossimità dell'ingresso della stazione della metropolitana di Maelbeek, dietro al Consiglio europeo, è stato appiccato un rogo.

Una protesta carica di tensioni, sfociate anche in alcuni scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, che dopo aver azionato gli idranti sono passate ai gas lacrimogeni nel tentativo di disperdere la folla.

"Possiamo confermare che sono stati utilizzati gas lacrimogeni e che i trattori sono stati immobilizzati perché volevano forzare" il blocco operato dalla polizia, ​​ha fatto sapere in un comunicato la polizia di Bruxelles capitale-Ixelles. Secondo il quotidiano belga Le Soir, intorno alle 11 alcuni trattori si sono avvicinati alla linea degli agenti, posando letame e fieno sul terreno e lanciando uova e petardi in direzione delle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A quanto si apprende, i trattori assembrati a Rue de la Loi, la principale arteria che attraversa il quartiere Ue, sono attualmente un centinaio.

Il sostegno di Matteo Salvini

Sui social si rincorrono video e immagini che mostrano le violente azioni di protesta degli agricoltori, e dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini arriva il messaggio di sostegno: "Oggi a Bruxelles produttori e agricoltori scendono di nuovo in piazza con i loro trattori per dire basta a questa Europa sbagliata e ideologica. La Lega è e sarà sempre dalla loro parte. L'8 e il 9 giugno si cambia!", promette il leader del Carroccio.

Oggi a #Bruxelles, produttori e agricoltori scendono di nuovo in piazza con i loro trattori per dire BASTA a questa Europa sbagliata e ideologica.

La Lega è e sarà sempre dalla loro parte.

L’8 e il 9 giugno si cambia! pic.twitter.com/hyxwzEEqvm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 26, 2024

La protesta è stata organizzata in occasione del Consiglio Agricoltura e Pesca dell'Ue previsto a Bruxelles, nonostante proprio oggi sia arrivato il via libera del Comitato speciale Agricoltura alla revisione della Politica agricola comune (Pac) con lo scopo di "ridurre gli oneri amministrativi e a dare una maggiore flessibilità per il rispetto" dei vincoli ambientali. Una concessione, di fatto, alle istanze espresse nei mesi dagli agricoltori.