Controlli dimezzati e addio prati permanenti: il nuovo "regalo" di Bruxelles ai trattori

Stop alle misure per aumentare i prati permanenti (togliendoli alle coltivazioni intensive) e controlli dimezzati. Mentre i trattori hanno annunciato il loro ritorno a Bruxelles, la Commissione europea allunga l'elenco di deroghe alle misure ecologiste (e non) in agricoltura per venire incontro alle proteste del settore.

La prima concessione era stata fatta nei giorni scorsi, quando l'esecutivo Ue aveva deciso di prorogare la sospensione della norma che prevede di lasciare a riposo il 4% dei terreni agricoli utilizzati in cambio dei contributi Ue. La proroga era stata sollecitata dalle organizzazioni di categoria nel nome della sovranità alimentare, ossia per garantire una maggiore produzione agricola da parte dell'Europa.

È la stessa ragione dietro la scelta della Commissione di modificare la norma che impone l'obbligo di mantenere stabili le superfici a prato permanente nell'Ue. In base a questa norma, spiega Bruxelles in una nota, "gli ex allevatori con grandi prati costretti a passare alla produzione di seminativi a causa delle perturbazioni del mercato nel settore lattiero-caseario e della carne" avrebbero dovuto "riconvertire i loro seminativi in prati permanenti". La misura era nata per promuovere la biodiversità nei terreni agricoli e rimuovere il carbonio. Ma i soggetti interessati lamentano che, se applicata, questa norma potrebbe comportare pesanti perdite economiche. Bruxelles condivide tale rischio, e apre in sostanza al congelamento della misura.

Altra concessione al settore è una riduzione dei controlli amministrativi: la Commissione propone di semplificare la metodologia per taluni controlli, "al fine di ridurre fino al 50% il numero di visite presso le aziende agricole da parte delle amministrazioni nazionali", si legge nella nota. "Con un minor numero di visite da parte dell'amministrazione, gli agricoltori avranno più tempo per dedicarsi al loro lavoro principale", aggiunge Bruxelles. La Commissione annuncia anche che potrebbe "esentare le piccole aziende agricole con meno di 10 ettari dai controlli relativi al rispetto dei requisiti di condizionalità", ossia i target ambientali fissati dalla Pac, la Politica agricola comune.

Le proposte di Bruxelles per venire incontro alle esigenze del settore non finiscono qui: tra le altre misure, c'è quella che consentirebbe agli Stati di chiudere un occhio sulle violazioni di alcune norme della Pac in caso di eventi eccezionali. A marzo, poi, la Commissione "avvierà un'indagine online rivolta direttamente agli agricoltori" che "contribuirà a individuare le principali fonti di preoccupazione e a comprendere le fonti degli oneri amministrativi e della complessità derivanti dalle norme della Pac e da altre norme dell'Ue in materia di alimentazione e agricoltura". L'indagine, spiega ancora Bruxelles, "fornirà già entro l'estate un quadro più chiaro dei principali ostacoli amministrativi percepiti e affrontati dagli agricoltori".

Soddisfatta la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che ha da poco annunciato la sua candidatura per un secondo mandato: "Stiamo alleggerendo gli oneri amministrativi a carico dei nostri agricoltori per aiutarli a garantire la sicurezza alimentare dei cittadini europei", dice in una nota.