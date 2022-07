I soldi per la lotta al Climate Change usati per inviare armi all'Ucraina

È polemica in Regno Unito in seguito alla decisione del governo di Boris Johnson di finanziare parte degli aiuti militari all’Ucraina con fondi destinali alla lotta al cambiamento climatico. Londra ha annunciato, durante il summit Nato che si è tenuto gli scorsi giorni a Madrid, che fornirà 1 miliardo di sterline (1,161 miliardi di euro) di aiuti militari aggiuntivi all'Ucraina.

Questo porta il sostegno militare totale della Gran Bretagna a Kiev dallo scoppio della guerra a 2,3 miliardi di sterline (2,67 miliardi di euro), più di qualsiasi altra nazione al mondo ad eccezione degli Stati Uniti. Il nuovo pacchetto comprende "sofisticati sistemi di difesa aerea, veicoli aerei non tripolari e nuovi e innovativi equipaggiamenti da guerra elettrici".

Parte del piano, ha spiegato in un tweet Kwasi Kwarteng, Segretario di Stato agli Affari economici, verrà finanziato tramite “i fondi per il clima e gli aiuti esteri non spesi". I soldi proverranno dunque da "sottospese" dipartimentali, oltre a 95 milioni di sterline dai bilanci dei governi gallese e scozzese. Secondo l'Overseas Development Institute, in passato il Regno Unito non è riuscito a spendere tutto il budget assegnato ai finanziamenti per il clima, e così gli ha trovato una nuova destinazione. E mentre l'anno scorso il Tesoro ha tagliato il budget complessivo per gli aiuti esteri del Paese. Vladislav Kaim, giovane consigliere moldavo per il clima del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, ha aspramente criticato la mossa di Londra: "Una cosa oscena, e usare l'aiuto al popolo ucraino come scudo contro le critiche è doppiamente osceno".

"Spendere poco per il clima a fronte di impegni già inadeguati non è certo qualcosa di cui andare fieri. Soprattutto quando gli investimenti globali in energia pulita ed efficienza energetica non farebbero altro che aumentare la sicurezza energetica", ha dichiarato Sarah Colenbrander, direttore del programma sul clima dell'Istituto per lo sviluppo. A suo avviso "l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, finanziata dalle sue esportazioni di petrolio e gas, dovrebbe sottolineare l'urgenza di accelerare la transizione a basse emissioni di carbonio, piuttosto che offrire una scusa per riutilizzare i finanziamenti per il clima". Un portavoce del Dipartimento per le imprese, l'energia e la strategia industriale del ministero guidato da Kwarteng si è rifiutato di dire quanto sia grande l'attuale sottoutilizzo dei finanziamenti o degli aiuti per il clima, né quanto l'ufficio abbia dirottato sulla richiesta di aiuti militari.