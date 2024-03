L'Ue sanziona i coloni israeliani estremisti della Cisgiordania

Dopo mesi di trattative, l'Unione europea è riuscita a trovare un accordo per sanzionare i coloni ebrei della Cisgiordania ritenuti colpevoli di violenze contro i palestinesi. "Abbiamo discusso delle sanzioni contro membri di Hamas e abbiamo anche concordato sulle sanzioni per i coloni estremisti", ha annunciato l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Affari esteri dell'Ue di Bruxelles, parlando di "un compromesso solido". Fino ad ora il provvedimento, già adottato da Stati Uniti, Regno Unito e Francia, era avversato da Austria, Repubblica Ceca e Ungheria, che sostengono che i coloni estremisti non dovrebbero essere paragonati ai militanti di Hamas, organizzazione che l'Ue ha inserito nella lista nera dei terroristi. Questi tre Paesi con la loro opposizione bloccavano le sanzioni, che necessitano dell'unanimità, ma ora dovrebbero scegliere l'astensione, ha fatto capire Borrell.

Formalmente saranno prima adottate le sanzioni contro Hamas, e solo in un secondo momento quelle contro i coloni, secondo il compromesso raggiunto per ottenere l'ok dei contrari. Saranno sanzionate "persone concrete responsabili di azioni violente", alle quali, come sempre nel caso di questi provvedimenti, "sarà proibito l'accesso all'Europa e saranno congelati beni se ne dispongono" sul territorio dell'Unione, ha spiegato l'Alto rappresentante. Il provvedimento è piuttosto simbolico, ma è comunque un primo atto concreto da parte di Bruxelles, per provare a fare pressione su Tel Aviv affinché riduca il livello di violenza nella Cisgiordania occupata, violenza che è aumentata dopo gli attacchi del 7 ottobre.

Giovedì scorso (14 marzo) gli Usa hanno avevano imposto sanzioni non solo a persone individuali, ma anche a due avamposti israeliani Moshe's Farm e Zvi's Farm, ritenuti basi da cui sono partiti attacchi contro i palestinesi. La cosa aveva scatenato le ire del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, leader del partito estremista dei Sionisti Religiosi, che vive in un insediamento della Cisgiordania. A suo avviso le sanzioni farebbero parte di una "campagna progettata per infangare l'intero Stato di Israele e portare allo smantellamento dell'impresa degli insediamenti e alla creazione di uno Stato terroristico palestinese".

Dalla guerra dei Sei giorni in Medio Oriente del 1967, Israele ha occupato la Cisgiordania, che dovrebbe essere con la Striscia di Gaza il nucleo di uno Stato indipendente palestinese con Gerusalemme Est come capitale. Vi ha costruito insediamenti ebraici che la maggior parte dei Paesi del mondo considera illegali. Israele afferma che sono necessari per legami storici e biblici con la terra. Ma l'articolo 49 della Quarta Convenzione di Ginevra afferma che "una potenza occupante non deve deportare o trasferire parti della propria popolazione civile nel territorio che occupa", e allo stesso tempo proibisce i"trasferimenti forzati individuali o di massa, nonché deportazioni di persone protette dal territorio occupato".

Il governo di Benjamin Netanyahu, il più estremista della storia di Israele, sta sostenendo la costruzione di sempre nuove colonie. Un recente report dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha documentato 24.300 nuove unità abitative israeliane nella Cisgiordania, costruite tra l'ottobre 2022 e quello del 2023, il più alto numero registrato dall'inizio del monitoraggio nel 2017. Il rapporto ha anche affermato che c'è stato un drammatico aumento dell'intensità, della gravità e della regolarità della violenza dei coloni israeliani e dello Stato contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, in particolare dopo gli attacchi mortali di Hamas del 7 ottobre. Da allora, più di 400 palestinesi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza israeliane o dai coloni.