L'Europa adatterà autostrade e ferrovie per velocizzare i trasporti di truppe e carri armati

Le principali infrastrutture di trasporto del continente, dalle autostrade alle ferrovie, dovranno essere ammodernate per il "trasferimento senza soluzione di continuità di truppe e attrezzature". È quanto prevede il nuovo regolamento europeo Ten-T, che contiene le norme per il potenziamento dei più importanti assi viari dell'Ue, ossia ferrovie, strade, vie navigabili interne e rotte marittime a corto raggio collegate attraverso porti e terminali in tutta l'Ue.

Una rete adatta ai mezzi militari

Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove regole. Tra le principali novità c'è proprio la decisione di inserire tra le priorità il trasporto di soldati e mezzi militari. I futuri investimenti dovranno "tenere conto delle esigenze militari (peso o dimensione del trasporto militare) nella costruzione o nell'ammodernamento di infrastrutture che si sovrappongono alle reti di trasporto militare, al fine di garantire il trasferimento senza soluzione di continuità di truppe e attrezzature", si legge in una nota dell'Eurocamera. "Entro un anno dall'entrata in vigore delle norme, la Commissione dovrà condurre uno studio sui movimenti su larga scala a breve termine in tutta l'Ue, al fine di agevolare la pianificazione della mobilità militare", scrive ancora il Parlamento

"Dobbiamo assicurarci che quando si verifica una crisi, le forze armate degli Stati membri possano muoversi rapidamente. Che i ponti e le strade utilizzati per gli spostamenti quotidiani possano sostenere i mezzi pesanti dell'esercito. Che camion e container militari possano attraversare senza problemi i confini della nostra Unione", aveva spiegato nel 2022 la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager.

È evidente che questa misura è legata all'attuale guerra in Ucraina. Non a caso, il nuovo regolamento ha stabilito la sospensione dei progetti di cooperazione sulle infrastrutture di trasporto con la Russia e la Bielorussia. Al contrario saranno rafforzati i collegamenti con l'Ucraina e la Moldova.

Il Ponte sullo Stretto

Gli attuali progetti di trasporto transeuropeo (Ten-T) comprendono molti collegamenti europei, tra cui la ferrovia Baltica, tra Helsinki e Varsavia, il tunnel di base del Brennero, che collega l'Austria e l'Italia, e la linea ferroviaria ad alta velocità Lisbona-Madrid. Tra i progetti italiani che potrebbero ottenere finanziamenti europei nell'ambito delle reti TEN-T, figurano, tra gli altri, il Ponte sullo Stretto di Messina e le tratte ferroviarie ad alta velocità Milano-Treviglio-Verona e Bologna-Ancona-Pescara-Foggia.

Questi principali progetti di infrastrutture di trasporto dovranno essere completati entro la fine del 2030, si afferma nel testo, al fine di garantire una rete globale entro la fine del 2050. Per accelerare l'implementazione del progetto in tutta la rete, viene introdotta una scadenza intermedia del 2040.

Treni più veloci

Tra le altre priorità del nuovo regolamento c'è il miglioramento delle rete ferroviaria: entro la fine del 2030, le ferrovie della rete centrale Ten-T dovranno essere elettrificate e raggiungere una velocità di almeno 100 km orari per il trasporto merci. Per il trasporto passeggeri, la velocità minima dovrà essere di 160 chilometri orari entro il 2040. Inserito anche un target per potenziare i collegamenti tra Stati che prevede che l'attraversamento delle frontiere interne dell'Ue dovrà avvenire in media in meno di 25 minuti.

Altro aspetto importante riguarda l'obbligo di creare collegamenti tra i principali aeroporti europei (che trattano oltre 12 milioni di passeggeri all'anno) e la rete ferroviaria transeuropea. Inoltre, per garantire migliori condizioni di riposo per i conducenti di autocarri professionisti, lungo le principali strade dell'Ue dovranno essere allestiti parcheggi sicuri e protetti almeno ogni 150 chilometri.

Mobilità militare