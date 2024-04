Gli 8 sapori (chimici) che non gusteremo più, l'Ue: "Rischio cancro"

In Europa non sarà più possibile utilizzare 8 aromatizzanti per l'affumicatura degli alimenti molto diffusi tra i produttori del settore. Lo ha stabilito l'Ue, dopo che l'agenzia europea per la sicurezza alimentare, l'Efsa, aveva sollevato rischi di genotossicità, che possono condurre anche al cancro.

"Gli aromatizzanti di affumicatura - spiega Wim Mennes dell'Efsa - vengono aggiunti agli alimenti, come carne, pesce o formaggio, come alternativa al tradizionale processo di affumicatura. Ma possono essere utilizzati anche come aromatizzanti in altri alimenti come zuppe, salse, bevande, patatine, gelati e dolciumi". Gli otto aromatizzanti vietati dall'Ue erano stati autorizzati in seguito a una prima valutazione della stessa Efsa avvenuta nel 2009. Da allora, sono stati utilizzati dall'industria alimentare. Nel 2021, però, una nuova metodologia di valutazione del rischio ha portato l'agenzia a rivedere la sua valutazione, sollevando stavolta il rischio di genotossicità.

"La genotossicità - dice ancora Mennes - è la capacità di una sostanza chimica di danneggiare il materiale genetico delle cellule. Cambiamenti o mutazioni delle informazioni genetiche all'interno di una cellula possono aumentare il rischio di sviluppare condizioni come il cancro e le malattie ereditarie". Da qui, il parere negativo al rilascio di una nuova autorizzazione al commercio per queste otto sostanze (SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 e SF-009).

Prima la Commissione europea, poi gli Stati membri hanno seguito il parere dell'Efsa e hanno deciso di vietare questi aromatizzanti. L'eliminazione non sarà immediata: se utilizzato in sostituzione dell'affumicatura tradizionale (per esempio per prosciutti, pesce e formaggi) il periodo di eliminazione è di 5 anni. Per gli usi in cui viene aggiunto l'aroma di affumicatura per dare all'alimento un sapore extra (per esempio zuppe, patatine, salse), il periodo sarà di 2 anni.