"La scarsità di munizioni che ci inviate è umiliante", Zelensky bacchetta l'Europa

Quello delle munizioni è un tema "vitale" per l'Ucraina, e invece la situazione al fronte, dovuta alla scarsità di rifornimenti da parte dell'Europa, è "umiliante". È il messaggio lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che è intervenuto in un video-collegamento con i leader del Consiglio europeo riuniti a Bruxelles. "Sono grato" per il sostegno ricevuto finora, ma "purtroppo, l'uso dell'artiglieria in prima linea da parte dei nostri soldati è umiliante per l'Europa, nel senso che l'Europa può dare di più. Ed è fondamentale dimostrarlo adesso", ha detto il leader di Kiev.

Per Zelensky invece "se ci sarà abbastanza sostegno per l'Ucraina, ciò dimostrerà agli amici di Putin che ci sarà abbastanza sostegno anche se questa persona folle ordinerà l'espansione dell'aggressione ad altri Paesi europei". "Non dovremmo anticipare ciò che Putin ha in serbo per i Paesi Baltici o altre parti d'Europa se riusciamo a distruggere adesso il suo potenziale aggressivo", ha suggerito il leader ucraino.

Proprio questa mattina il Paese aveva annunciato all'alba di aver abbattuto 31 missili russi sparati contro Kiev, il primo attacco importante alla capitale da febbraio, dopo che Mosca ha giurato vendetta per i bombardamenti mortali sul territorio russo. In seguito all'attacco, che ha lasciato 17 persone ferite, Zelensky ha chiesto all'Occidente di avere la "volontà politica" di aiutare il suo Paese, invocando in particolare sistemi antiaerei come i Patriot americani. "Tutti i missili sono stati abbattuti nella regione di Kiev", ha dichiarato l'aeronautica ucraina, specificando che si trattava di due missili balistici Iskander e Kinjal e di 29 missili da crociera sparati da bombardieri strategici.

Secondo la presidenza ucraina, 13 civili sono rimasti feriti in diversi quartieri della capitale e altri quattro nella regione di Kiev, con i detriti dei missili che hanno causato danni e vittime in ogni bombardamento. Da parte sua, l'esercito russo ha affermato di aver preso di mira "centri decisionali, basi logistiche e punti di dispiegamento temporaneo" delle forze ucraine e di aver "colpito tutti i suoi obiettivi".

La Francia e altri Paesi, come l'Estonia, sono favorevoli all'emissione di eurobond per rispondere, come è avvenuto durante la pandemia di Covid, alla minaccia "esistenziale" che incombe sull'Europa. In una lettera congiunta, i ministri degli Esteri di Francia, Estonia, Lituania, Lettonia, Portogallo e Romania affermano che "ci sono diverse strade possibili da esplorare", tra cui un debito comune europeo. Ma i Paesi cosiddetti 'frugali', tra cui Germania, Paesi Bassi e Svezia, si oppongono a questa soluzione, anche se la Commissione è stata invitata a esaminare "tutte le opzioni" in termini di finanziamento in vista di una relazione prevista per giugno. "Ho proposto gli Eurobond, ma se non funzionano, dobbiamo proporre qualcos'altro" e trovare una soluzione "ora", ha dichiarato la premier estone Kaja Kallas, che per prima ha avuto l'idea.