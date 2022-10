Così i topi aiuteranno a localizzare i superstiti sotto le macerie

Presto topi con lo zaino potrebbero essere utilizzati per localizzare e comunicare con i superstiti dei terremoti intrappolati sotto le macerie. Il progetto, ideato dall'associazione no-profit belga Apopo, consiste nell'equipaggiare i roditori con minuscoli zaini high-tech per aiutare i primi soccorritori a cercare i sopravvissuti nelle zone disastrate.

RescueRat backpack, così il nome dell’iniziativa, mira ad addestrare i ratti a entrare negli edifici in seguito a terremoti o inondazioni e a cercare i sopravvissuti, ha spiegato Sander Verdiesen, studente dell'Università di Eindhoven e ideatore dello zaino per roditori, a Rtl Nieuws.

“Li addestriamo in uno spazio designato, con macerie e altre cose che li distraggono, per vedere se riescono a trovare la persona e poi tornare da dove sono entrati", ha raccontato all’emittente. Lo zaino progettato da Verdiesen contiene una telecamera, un microfono e un trasmettitore. Il ratto ha anche una pallina attaccata al petto che può tirare quando trova una persona.

“In questo modo, i soccorritori ricevono un segnale e sanno che devono inviare altre persone in quel punto specifico". Il progetto sta affrontando una serie di sfide, ha detto Verdiesen. “Gli zaini devono essere più leggeri e più compatti possibile. Anche l'invio di segnali dal sottosuolo non è semplice, ma ci stiamo lavorando”, ha raccontato. “Per quanto riguarda i topi, dobbiamo scoprire quanto sono sensibili alle distrazioni", ha detto. “E se si imbattono in una cucina piena di formaggio? Sono questi i problemi che dobbiamo risolvere durante l'addestramento", ha concluso.