Orrore nel parco, uomo sbranato a morte da un cane

Un uomo di 34 anni è stato sbranato a morte da un cane in un parco in pieno giorno. È accaduto in Inghilterra, a Fareham, nell'Hampshire. Un ventenne della città è stato anche arrestato e poi rilasciato, con l'accusa di essere il padrone dell'animale e di non averlo tenuto sotto controllo. "La famiglia della vittima è stata informata. Stiamo parlando con le persone della zona e stiamo conducendo altre indagini per stabilire come sia morto l'uomo”, ha spiegato un portavoce della polizia dell'Hampshire.

"Nell'ambito delle nostre indagini, un ventenne di Fareham è stato arrestato perché sospettato di essere il proprietario e la persona responsabile di un cane pericolosamente fuori controllo che ha causato lesioni con conseguente morte. È stato rilasciato senza accuse, ma rimane sotto inchiesta mentre le indagini continuano”, ha continuato, assicurando che "anche un cane è stato messo in sicurezza e rimosso dalla scena", ma al momento non è stata rivelata la sua razza. Come ricorda il Mirror la tragedia è avvenuta dopo che una bambina di tre anni ha subito gravi lesioni dopo essere stata morsa da un cane dobermann in un altro incidente nell'Hampshire.