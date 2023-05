In pensione a 68 anni: il Regno Unito rinvia la riforma dopo le elezioni

Giura che i disordini e le proteste che stanno colpendo da settimane la Francia non c'entrano. Ma è chiaro che a un anno dalle elezioni generali, il ministro del Lavoro Mel Stride non vuole passare per uno dei colpevoli dell'eventuale sconfitta del conservatori. E così, a dispetto del programma di governo, Londra ha deciso di rinviare l'innalzamento dell'età pensionabile nel settore pubblico da 66 a 68 anni. A occuparsene sarà il prossimo esecutivo.

Non si tratta del primo rinvio a data da destinarsi del provvedimento sulle pensioni, che avrebbe dovuto essere uno dei punti forti delle riforme dei conservatori: prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina e l'inflazione hanno spinto i vari premier che si sono alternati a Downing Street a più miti consigli. Lo slittamento sembrava potesse terminare con Rishi Sunak, le cui posizioni sui conti pubblici sono ben più rigoriste di quelle del suo predecessore Boris Johnson. Ma Stride, uno dei ministri più vicini al premier, ha ammesso che l'aumento dell'età pensionabile può attendere. "I disordini in Francia (...) hanno spaventato i funzionari britannici", sostiene il Guardian. Ma Stride ha un'altra versione: "Non credo sia nella nostra psiche nazionale iniziare rivolte e bruciare cose per le pensioni statali - ha detto il ministro - Alla fine ho preso la decisione (di ritardare il provvedimento) a causa del Covid, delle incertezze economiche e del fatto che l'importante è dare alle persone un preavviso di 10 anni per qualsiasi cambiamento".

La riforma, infatti, riguarderà i nati agli inizi degli anni '70, che dovrebbero andare in pensione alla fine degli anni '30. Ma questo non toglie che il futuro della previdenza sociale è un tema che va affrontato adesso. E sarà spinoso per chi lo farà, ha ammesso Stride. Nel frattempo, chi è già in pensione può sorridere: gli ex dipendenti statali quest'anno vedranno una crescita record dei loro assegni, circa il 10%, "in un momento in cui la crescita dei salari è solo di circa il 5,5% a causa dell'elevata inflazione", scrive il Guardian.