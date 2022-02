Ue: "Pronti ad accogliere rifugiati dall'Ucraina"

La Commissione europea sta lavorando per farsi trovare "pronta" nel caso in cui un attacco russo all'Ucraina provocasse un flusso di rifugiati provenienti da questo Paese verso gli Stati membri dell'Ue, in primis quelli che condividono confini con l'ex repubblica sovietica, come Polonia e Ungheria. A

confermarlo è la vice portavoce capo dell'esecutivo Ue, Dana Spinant, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

"Oltre alle sanzioni - dice Spinant - il secondo binario del nostro lavoro è la preparazione. Lavoriamo su tutti i possibili aspetti" che potrebbe comportare un'aggressione russa "e le migrazioni e i rifugiati sono uno di questi aspetti. Saremo pronti per qualsiasi cosa accada" e, a questo fine, "lavoriamo con i nostri Stati membri. Il processo di preparazione è in corso: il nostro obiettivo è essere pronti per tutto quello che può succedere" nel campo delle migrazioni, come in quello dell'energia.

In questo momento, precisa la portavoce, "siamo pienamente concentrati sul trovare una soluzione diplomatica e per la de-escalation. Se una soluzione diplomatica dovesse fallire, ci faremo trovare pronti. Non ci addentriamo ora nei dettagli" del lavoro preparatorio in corso, conclude.