L’Ue accontenta la lobby dell’auto: limiti emissioni Euro 6 verso la conferma nei motori Euro 7

L’industria dell’auto tira un sospiro di sollievo. La Commissione europea, impegnata nella preparazione dei nuovi standard Euro 7, è intenzionata a confermare nelle future regole i livelli massimi di emissioni per le auto a benzina previsti per i motori Euro 6. Dopo quattro anni di attesa per la nuova legislazione sulle vetture in vendita nel mercato europeo, Bruxelles avrebbe deciso di venire incontro alle richieste dell’industria dell’auto “alla luce dell'attuale situazione geopolitica ed economica”, si legge nella bozza di regolamentazione Ue riportata da Politico.

L'industria automobilistica ha esercitato un'intensa pressione sulla Commissione europea che, a detta di un funzionario della Volkswagen citato da Der Spiegel, l'anno scorso aveva proposto “un quadro dell’orrore” in relazione ai nuovi standard di riduzione delle emissioni della auto a benzina. Poi è arrivata la marcia indietro dell’esecutivo europeo.

I piani Ue di riduzione della CO2 prevedono lo stop entro il 2035 alla vendita di tutte le auto e furgoni commerciali con motore a benzina o diesel. Paradossalmente, proprio il passaggio all’elettrico è all’origine delle preoccupazioni del settore dell’auto, già alle prese con un costante calo delle vendite nell’Ue che dura da oltre tredici mesi. Le case automobilistiche sostengono infatti di dover fare enormi investimenti nell’auto a zero emissioni per migliorarne le prestazioni e renderla più adatta alle esigenze dei consumatori. Di qui la richiesta di lasciare inalterati i livelli massimi di emissioni per la prossima generazione di auto a motore termico destinata a rimanere nel mercato europeo solo per una decina d’anni.

Le nuove regole sull’Euro 7 entreranno infatti in vigore nel 2025 e, secondo l’ultima bozza della Commissione, includeranno solo un allineamento delle emissioni diesel a quelle delle auto a benzina previste dall’Euro 6, lasciando invariati i limiti di inquinamento per quest’ultima tipologia di veicoli. Una proposta che, a detta delle ong ambientaliste, potrebbe avere forti effetti negativi sull’inquinamento dell’aria. Transport&Environment stima che fino a 100 milioni di veicoli prodotti secondo gli standard Euro 6 per le auto a benzina saranno ancora sulle strade Ue dopo il 2040. Vendere auto inquinanti prima dello stop ai motori a benzina o diesel, è la preoccupazione degli ambientalisti, potrebbe vanificare gli sforzi di Bruxelles per azzerare le emissioni nette dell’Ue entro il 2050, come previsto dal Green Deal.