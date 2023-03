Non solo armi: l'Ue invia in Ucraina 25mila pc e smartphone

Tra gli aiuti inviati dall'Unione europea all'Ucraina ci sono anche 25mila computer portatili, smartphone e tablet. Poco meno della metà è già stata consegnata, il resto (circa 13mila dispositivi digitali) sarà spedito nei prossimi giorni. La donazione è arrivata da aziende e privati, e fa parte dell'iniziativa "Laptops for Ukraine" lanciata dalla Commissione europea lo scorso dicembre "in risposta all'urgente necessità di dispositivi nelle scuole, negli ospedali e nei comuni dell'Ucraina", spiega Bruxelles.

Nel progetto sono stati coinvolti anche il ministero ucraino per la Trasformazione digitale e DigitalEurope, la lobby europea dell'industria digitale. "I dispositivi digitali possono aiutare a mantenere i servizi di base nell'istruzione, nella sanità e nella pubblica amministrazione in Ucraina, dove la guerra ha lasciato migliaia di persone sfollate e in cerca di sicurezza in rifugi lontani da casa, mentre centinaia di scuole e ospedali sono stati distrutti", spiega ancora la Commissione.

L'iniziativa prosegue: aziende e privati ??possono ancora donare dispositivi funzionanti in uno dei 17 centri di raccolta in Belgio, Cechia, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Lituania, Ungheria, Romania e Slovenia. Inoltre, sono in fase di lancio nuovi poli di raccolta.