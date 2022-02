Ue: "La pandemia c'è ancora, troppo presto per considerare il Covid endemico"

"È troppo presto considerare il Covid-19 un virus endemico, siamo ancora in pandemia. Abbiamo visto nel giro di pochi mesi due varianti". A frenare sull'ipotesi di un rapido addio allo stato di emergenza, sul modello di quanto ha fatto la Danimarca o si appresta a fare il Regno Unito, è stato il ministro francese, Olivier Véran, al termine del Consiglio informale dei ministri della Salute europei. Una visione fatta a nome dell'Ue, dal momento che la Francia ha la presidenza di turno. E che è stata confermata dalla Commissione.



"L'unica certezza del Covid è l'incertezza", ha aggiunto Véran. "Dobbiamo essere pronti a ogni punto a fronteggiare una nuova variante diversa", ha spiegato. Intanto, tutta l'Europa resta in rosso scuro, il massimo livello di contagi e rischio per il Covid stando alla nuova mappa aggiornata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), che rispetto al passato tiene conto non solo della diffusione del virus e dell'incidenza dei casi positivi sui test, ma anche della quota di popolazione vaccinata.