Troppe pedonali e ciclabili, cittadini in rivolta bloccano il piano ambientalista

Piste ciclabili invase dalle auto, cartelli di stop alla circolazione smontati dai manifestanti in collera e persino scontri con gli agenti delle forze dell’ordine, tre dei quali sono rimasti feriti. Il piano Good Move della regione di Bruxelles per scoraggiare l’uso dell’automobile è stato applicato per meno di 48 ore nel quartiere di Schaerbeek. Due notti di tafferugli tra residenti e polizia hanno convinto l’amministrazione locale a fare marcia indietro sull’applicazione del piano che prevede nuove aree pedonali, sensi unici, zone a traffico limitato e a 30 chilometri orari di velocità massima consentita.

Second night of protests in Schaerbeek against the Good Move circulation plan. This morning the commune has put it on hold. Did the Brussels authorities ever foresee this level of opposition? pic.twitter.com/TSPYDZelQz — Ugo Realfonzo (@URealfonzo) October 26, 2022

“Siamo convinti che tutti vogliano un miglioramento della qualità della vita nel proprio quartiere”, ha affermato Vincent Vanhalewyn, consigliere comunale ambientalista del partito Ecolo. “Il nostro desiderio è creare coesione sociale attraverso il dialogo e non attraverso lo scontro. Non vogliamo seppellire il progetto, ma riunire i pro e i contro in cinque mesi e trovare una soluzione per tutti”, ha aggiunto. Di qui il rinvio a marzo dell’applicazione del piano Good Move che, almeno sulla carta, mette d’accordo tutti i principali partiti della scena politica brussellese. Tuttavia, la rabbia popolare per le nuove restrizioni alla circolazione stanno convincendo diverse forze politiche a chiedere una sospensione del piano per tornare a un tavolo di concertazione con i residenti.

Come la maggior parte delle grandi città europee, Bruxelles soffre di una forte congestione del traffico cittadino. Dopo decenni di inerzia, la regione che amministra i diciannove comuni dell’area metropolitana della capitale belga ha adottato un piano regionale per la mobilità denominato Good Move, il cui obiettivo principale è “calmare” il traffico, in particolare nelle aree residenziali, convincendo più persone a spostarsi coi mezzi pubblici, in bicicletta o a piedi. Dopo alcuni mesi di applicazione del piano in alcune zone della città, a partire dal centro storico, l’obiettivo non è stato raggiunto. In alcuni quartieri prevale invece la rabbia popolare, al punto che grandi comuni come Anderlecht e Schaerbeek hanno deciso di congelare il piano.

Le manifestazioni contro il Good Move proprio nella zona di Schaerbeek sono degenerare la notte scorsa in scontri in strada, con due agenti di polizia e un vigile del fuoco che sono rimasti feriti. Di qui lo stop temporaneo al piano.