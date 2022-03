Ora l'Europa teme il terrorismo, Berlino: "Possibili attentati da fazioni russe e ucraine"

Con l’avanzare del conflitto in Ucraina, aumentano anche le preoccupazioni per la sicurezza interna negli stati europei. "Sono concepibili conflitti violenti tra simpatizzanti di entrambi i gruppi nella Repubblica federale. Questo include anche attacchi agli uffici di rappresentanza e alle istituzioni ufficiali di entrambi gli Stati", ha affermato ieri Oliver Malchow, presidente federale del sindacato di polizia Gdp. “La polizia della Federazione e dei Länder deve essere pronta per un'emergenza”, ha continuato, aggiungendo che gli effetti del conflitto sulla sicurezza interna della Germania sono rivalutati quotidianamente.

Le preoccupazioni riguardo alla sicurezza della nazione sono condivise anche da Rainer Wendt, presidente dell'altro sindacato di categoria Dpolg. Wendt ha sostenuto, in un’intervista rilasciata al quotidiano Neue Osnabruecker Zeitung, che "la Germania potrebbe diventare anche un obiettivo di attacchi terroristici volti a danneggiare o distruggere le infrastrutture critiche". Ma non solo: “Negli ultimi anni”, ha continuato il presidente del Dpolg, “ci sono stati ripetuti attacchi ai sistemi informatici di varie istituzioni o industrie. Anche l'approvvigionamento energetico potrebbe essere un potenziale obiettivo”. A creare ulteriori preoccupazioni è l’ondata di rifugiati provenienti dall’Ucraina che la Germania si aspetta di dover accogliere nei propri confini nel vicino futuro. “I cittadini in fuga dovrebbero essere ampiamente protetti”, ha detto Wendt. Ma, in Germania, "abbiamo imparato dolorosamente che i servizi segreti russi non esitano a praticare la loro arte omicida anche sul suolo tedesco".

L’aumento delle proteste, prima per la pandemia e ora contro le decisioni del governo russo, costituiscono sempre “un enorme peso” per la polizia, che ha il compito di proteggere i civili durante le dimostrazioni. Per questo motivo, il presidente del Dpolg ha richiesto un’azione immediata della classe politica: “Il miglioramento del personale e dell'equipaggiamento materiale delle autorità di polizia deve avvenire in tutta la Germania. Non deve essere un fuoco di paglia dopo drammatici incidenti di sicurezza".