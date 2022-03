L'ucraina Svitolina batte l'avversaria russa e annuncia: i soldi della partita ai soldati

La tennista ucraina Elina Svitolina ha vinto la sua battaglia sportiva contro la Russia, trasformandola anche in una forte presa di posizione politica. Chiamata a giocare contro la russa Anastasia Potapova al Monterrey Open in Messico, ha minacciato inizialmente il boicottaggio, per poi accettare di scendere in campo quando la Federazione internazionale di tennis ha stabilito che gli atleti di Mosca, così come quelli della Bielorussia, avrebbero partecipato senza le insegne delle loro nazioni ma sotto bandiera neutrale. Dopo aver battuto l'avversaria per 6-2, 6-1, la numero 15 del mondo e miglior tennista ucraina nel ranking WTA, ha anche annunciato di voler devolvere il suo premio in denaro, che per questa partita ammontava a 3mila euro, all’esercito ucraino.

"Penso che la mia missione sia unire la comunità tennistica per aiutare l'Ucraina. Sono qui per questo. Vado in campo per la mia nazione e faccio il massimo usando le mie risorse per invitare le persone ad aiutare la mia nazione", ha detto dopo la partita. Svitolina, che ha promesso di donare i montepremi dei prossimi tornei per aiutare la resistenza contro l'invasione russa e fornire aiuti alla popolazione civile provata da una settimana di guerra, ha sostenuto di non giocare solo per se stessa. "Gioco per la mia nazione, per aiutare l'esercito ucraino, le persone bisognose di aiuto. Ogni mia vittoria sarà molto speciale".

La ventisettenne, ha sottolineato più volte di non voler incolpare le sue avversarie russe e bielorusse di ciò che sta accadendo nel suo Paese, ma di voler dare un segnale. Potapova aveva reagito al possibile boicottaggio di Svitolina, dichiarandosi contro la guerra, ma sottolineando che lo sport non è politica. "Già da bambina sognavo di giocare a tennis, senza scegliere la partita, il Paese o un partner. È difficile spiegare alle persone in politica che per me non c'è un rivale di un Paese, io lotto per la vittoria, per il mio miglior gioco, per i miei risultati. Purtroppo, ora, come sportivi professionisti, stiamo diventando ostaggi della situazione attuale”, ha scritto su Instagram. “Mi dispiace, ma anche se sono completamente estranea alla politica, sono contro il dolore, le lacrime e la guerra. La pace unisce il mondo e tutti dovrebbero essere umani al suo interno. E i bambini dovrebbero continuare a sognare”, si legge ancora nel post.

Al termine della partita Svitolina ha dichiarato di essere "di umore molto triste” ma di essere “felice di giocare a tennis qui".