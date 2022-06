Violentata mentre è in stato di ebbrezza, la polizia accusa e arresta il padre

Una donna è stata picchiata e violentata in Grecia e la polizia sospetta che sia stato il suo stesso padre a commettere il crimine. Lei, una britannica di 33 anni, ha denunciato l'aggressione subita giovedì scorso ma non è stata capace di identificare l'autore del gesto perché, ha detto, era troppo ubriaca. Guardando le immagini di una telecamera di sorveglianza posizionata nel bar in cui è iniziata l'aggressione, sull'isola di Creta, gli agenti hanno identificato il padre della donna, un uomo di 62 anni, sostenendo che avrebbe prima fatto gesti osceni nei confronti di sua figlia, per poi colpirla in faccia e infine trascinarla su una spiaggia deserta e violentarla. L'uomo è stato arrestato sabato e ieri è comparso in tribunale.

La donna, pur dicendo di non ricordare l'accaduto, assicura che il padre non c'entra, visto che si trovava in albergo al momento dell'aggressione. “Posso assicurare al 100% che non mi ha violentata. Vivo con mio padre nel Regno Unito, ero in vacanza con lui in Grecia ed è il miglior papà del mondo. Non è possibile che faccia qualcosa di così disgustoso. L'ho detto alla polizia greca, ma mi stanno semplicemente ignorando”, ha detto al Daily Mail, sostenendo che si tratta di una “situazione incredibilmente stressante e traumatica”, ma di confidare che il test del Dna lo scagionerà.

Nella sua denuncia alla polizia, secondo i verbali, la donna avrebbe affermato che un uomo sconosciuto vestito completamente di bianco, l'unica cosa che ricordava, l'aveva fermata e violentata nelle prime ore di giovedì mattina scorso in una stradina vicino a un bar dove prima aveva bevuto con suo padre. Ma lei invece dice che gli agenti hanno capito male e che lei avrebbe detto loro che suo padre, e non l'aggressore, era vestito di bianco.

I medici legali hanno detto al quotidiano locale Neakriti che la donna era "coperta" da ferite che avrebbero potuto essere state causate da pietre e rami trovati sulla spiaggia, e hanno raccolto campioni di Dna. Al processo l'uomo ha abbracciato sua figlia per poi dire al giudice: "Non potrei mai violentare mia figlia. Nessuno potrebbe fare una cosa del genere. Non sono colpevole”. L'accusato è stato però messo in custodia cautelare, e sua figlia ha detto che rimarrà sull'isola di Creta fino a quando il caso non sarà risolto.