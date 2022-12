In Europa esiste ancora la sterilizzazione forzata dei disabili

Il Parlamento europeo vuole mettere al bando la sterilizzazione forzata dei disabili, pratica che, sebbene poco comune e molto controversa, rimane legale in 13 Paesi dell'Ue: Portogallo, Finlandia, Bulgaria, Croazia, Malta, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia.

Questa pratica colpisce soprattutto le donne con disabilità mentali che sono sotto la tutela di un parente. Nei Paesi in cui questa pratica è legale, i tutori legali delle persone con disabilità possono decidere di far sterilizzare la persona a loro affidata. Il processo ha requisiti legali rigorosi, tra cui la necessità di un intervento urgente, la consultazione di un medico o di un ginecologo e l'approvazione di un tribunale specializzato. Tuttavia, spesso le famiglie o i parenti ricorrono alla sterilizzazione perché ritengono che la persona non sia in grado di crescere un figlio.

La pratica può avere gravi effetti fisici e psicologici sulle persone che la subiscono. Oltre a costituire una violazione del diritto di decidere del proprio corpo e della propria salute riproduttiva, può causare sofferenze fisiche e psicologiche e può avere effetti a lungo termine sulla salute e sul benessere dell'individuo. Sebbene non sia una pratica molto comune negli ultimi anni sono stati segnalati casi in varie parti dell'Unione europea. Nel 2018, il Comitato di bioetica del Consiglio d'Europa ha pubblicato un rapporto in cui si affermava che c'erano stati casi di sterilizzazione forzata di persone con disabilità intellettiva e dello sviluppo in diversi Paesi europei. "I governi pensano di proteggere le persone con disabilità, ma queste sono in grado di prendere queste decisioni da sole. Si tratta di una violazione dei diritti umani", ha dichiarato Marine Uldry, responsabile dell'advocacy per il Forum europeo della disabilità, parlando con Euractiv Francia.

Tramite un rapporto, redatto dall'eurodeputata francese di sinistra Anne Sophie Pelletier, l'Eurocamera chiede che questa pratica venga bandita e criminalizzata. Nel documento, nel quale l'operazione viene definita come "disumana", vengono propone misure per affrontare la violenza di genere e lo scarso accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva.