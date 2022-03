La spesa militare Ue è già aumentata del 25% in sei anni

Aumentare la spesa militare è diventato il nuovo imperativo dei governi europei, che si sono impegnati al vertice di Versailles ad incrementare gli sforzi finanziari nella difesa Ue. Ma il contesto non deve far dimenticare i dati di partenza: dal 2014 al 2020 la spesa militare europea è già aumentata da circa 159 a 198 miliardi di euro. Un incremento di quasi il 25% che andrà a sommarsi alle spese extra annunciate dai Paesi Ue negli ultimi giorni. La sola Italia prevede di portare il proprio bilancio militare da 25 a 38 miliardi di euro.

La crescita della spesa militare europea è in linea con un trend globale. Da metà degli anni Novanta ad oggi i governi di tutto il mondo hanno quasi raddoppiato i finanziamenti in sistemi di difesa da poco più di mille miliardi di dollari nel 1996 ai quasi 2 mila miliardi del 2020.

Secondo il Sipri (l’Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma), “la spesa militare totale in Europa”, includendo sia l’Ue che i Paesi extra-Ue come il Regno Unito e la Norvegia, “nel 2020 è stata di 378 miliardi di dollari”. “Il budget militare - hanno spiegato i ricercatori nell’ultimo report - è aumentato in tutte e tre le sottoregioni” dell’Europa occidentale, orientale e centrale. Numeri in crescita ma comunque lontani da quelli dei due Paesi che, messi assieme, raggiungono il 52% della spesa militare globale.

I primi della classe sono notoriamente gli Stati Uniti, “con un budget militare stimato di circa 778 miliardi di dollari” che rappresenta il 39% della spesa militare globale. “Il carico militare statunitense nel 2020 è stato pari al 3,7% del Pil, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente”.

Alle spalle degli Usa c’è la Cina, che nel 2020 ha speso per le sue forze armate l’equivalente di 252 miliardi di dollari, pari all'1,9% del Pil di Pechino e in aumento di 0,2 punti percentuali. “La spesa militare cinese è aumentata per 26 anni consecutivi”, hanno evidenziato i ricercatori .