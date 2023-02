Quasi 5mila bambini vittime di pedofilia: lo scandalo della Chiesa portoghese

Quasi 5mila bambini sono stati vittime di abusi sessuali all'interno della Chiesa cattolica portoghese dal 1950. Sono le conclusioni presentate oggi a Lisbona da una commissione indipendente, che ha ascoltato più di 500 testimonianze nell'ultimo anno.

La commissione, incaricata dalla stessa Chiesa portoghese, era composta da sei esperti guidati dal pedopsichiatra Pedro Strecht. "Queste testimonianze - ha affermato Strecht - ci permettono di arrivare a una rete di vittime molto più ampia, calcolata sul numero minimo di 4.815 vittime". I vescovi portoghesi hanno fatto sapere che si riuniranno all'inizio di marzo per trarre le conclusioni del rapporto e per "sradicare il più possibile questa piaga dalla vita della Chiesa". Il cardinale-patriarca di Lisbona e massimo prelato della Chiesa portoghese Manuel Clemente si era detto pronto nell'aprile 2022 a "riconoscere gli errori del passato" e a "chiedere perdono" alle vittime.

Papa Francesco sarà ad agosto a Lisbona in occasione delle Giornate mondiali della gioventù, e potrebbe sfruttare l'occasione per incontrare alcune vittime. La stragrande maggioranza dei reati denunciati è già stata prescritta, ma alcuni casi possono ancora essere perseguiti dalla giustizia. La commissione ne ha resi noti sette. Tra questi, c'è la vicenda di Alexandra, secondo nome di una donna di 43 anni che desidera restare anonima, violentata da un prete durante la confessione quando era una novizia di 17 anni che si preparava alla vita da suora. "È molto difficile parlare dell'argomento in Portogallo", dove l'80% della popolazione si definisce cattolica, ha testimoniato la scorsa settimana all'Afp la donna. "Avevo mantenuto questo segreto per molti anni, ma sentivo che stava diventando sempre più difficile gestirlo da sola", ha aggiunto. Dopo aver denunciato il suo aggressore alle autorità ecclesiastiche, si è sentita "ignorata". Un'altra vittima ha salutato con favore il rapporto sulla pedofilia: "Questa iniziativa era attesa da tempo, la Chiesa deve purificarsi", è il commento riportato da Strecht.

Nonostante la commissione di inchiesta sia stata incaricata dalla stessa Chiesa, Strecht ha lamentato la scarsa collaborazione da parte del Vaticano, in particolare per aver impedito l'accesso a importanti documenti conservati negli archivi. A ogni modo, il rapporto può portare adesso a dei risarcimenti per le vittime. “La maggior parte" di loro, ha detto sempre Strecht, "pensa che non ci sia rimedio possibile per quello che ha passato, ma si aspetta scuse o perdono dall'aggressore stesso o dall'istituzione nel suo insieme”. Scuse accompagnate da risarcimenti: “Insistiamo sulla materializzazione di queste scuse”, ha detto il capo dell'inchiesta senza troppi giri di parole.