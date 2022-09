Scala il grattacielo di Renzo Piano a Londra e si fa un selfie: arrestato

Un giovane di 21 anni è stato arrestato per aver scalato il più alto grattacielo di Londra, noto come The Shard, ed essersi scattato un selfie sulla cima. Un video postato sui social media mostra lo scalatore sull'edificio, alto 95 piani, poco dopo le 5:30 del mattino, vicino alla stazione di London Bridge, mentre la polizia, i vigili del fuoco e i passanti guardano da terra.

Lo scalatore, Adam Lockwood, ha scattato un terrificante selfie di se stesso in equilibrio sulla cima dell'edificio di 310 metri di altezza a Londra. Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di violazione di domicilio. Altri due uomini, suoi complici, sono stati arrestati con l'accusa di aver "causato disordini pubblici". Lo Shard, una torre di vetro e metallo progettata dall'italiano Renzo Piano, è l'edificio più alto del Regno Unito e dell'Europa Occidentale, con i suoi quasi 310 metri. Ospita uffici, bar e ristoranti. Nel selfie condiviso su Facebook, si vede il temerario a torso nudo appoggiato alla cima dell'iconico grattacielo che svetta sulla capitale.

Lockwood ha già condiviso in passato foto di sé in cima a grattacieli, oltre a quelle che lo ritraggono penzolare nudo da una gru o fare trazioni alla sbarra sulla cima di una centrale elettrica alta oltre 300 metri. Il giovane aveva già completato in precedenza la scalata di altre strutture enormi, tra cui il secondo edificio più alto di Dubai, il Marina 101.

Un operaio delle ferrovie che ha catturato alcune immagini della scalata, ha raccontato come l'arrampicatore abbia scalato l'edificio in circa un'ora e 20 minuti. Ha detto: "Vado al lavoro alle 5,50 del mattino e a quell'ora stava già accadendo - penso che abbia iniziato a scalare alle 5,40 del mattino. Ho girato il video alle 6,45 e lui ha raggiunto la cima alle 7 del mattino”. Quando si arriva in cima c'è una piattaforma su cui si può salire e la polizia era lì ad aspettarlo. È stato necessario chiudere mezza stazione perché l'uomo sarebbe potuto cadere in diversi punti.