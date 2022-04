"La Russia interrompe la navigazione satellitare degli aerei europei"

L'esercito russo starebbe interferendo sui sistemi di navigazione satellitare degli aerei commerciali europei da quando è cominciata l'invasione dell'Ucraina. Lo afferma Benoit Roturier, responsabile della navigazione satellitare presso la Dgac, l'autorità francese per l'aviazione civile. Il quale insiste sulla necessità di trovare alternative affidabili.

I piloti delle compagnie aeree hanno segnalato malfunzionamenti nelle regioni intorno al Mar Nero, nella Finlandia orientale e nell'enclave di Kaliningrad. Questi, scrive La Libre, "sembrano essere stati causati da camion russi dotati di jammer, apparecchiature usate per proteggere l'esercito dai missili guidati via Gps". Secondo Roturier, l'intenzione di Mosca non è "di interrompere l'aviazione civile". Si tratta semmai di "un danno collaterale". Sebbene non si siano ancora verificate situazioni pericolose in volo grazie ai sistemi di riserva, i piloti sono distratti da questi problemi e i rischi sono dietro l'angolo: "L'Europa deve stabilire piani di emergenza in caso di guasto di questi sistemi satellitari", avverte Roturier.

All'inizio di questo mese, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha avvertito di una "maggiore probabilità di problemi" con i sistemi satellitari utilizzati dagli aerei commerciali. L'industria aeronautica utilizza generalmente un'unica frequenza Gps per la navigazione satellitare. Tuttavia, esistono tecnologie di backup in caso di perdita del segnale.

I recenti incidenti legati alla guerra in Ucraina hanno accresciuto la consapevolezza delle autorità di regolamentazione del rischio di massicce interruzioni dello spazio aereo, soprattutto perché l'Unione europea insiste sulla crescente dipendenza dalla navigazione satellitare. "In Francia, un solo camion dotato di un potente jammer potrebbe appiattire un quarto dello spazio aereo francese ", ha detto Roturier. "Questo è preoccupante per l'aviazione civile. Potrebbero essere interessate vaste aree al di fuori delle zone di conflitto".