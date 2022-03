L'oppositore di Putin condannato a 9 anni per truffa. Londra: "Accuse fabbricate"

Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato condannato a 9 anni per truffa e oltraggio alla corte, che dovrà scontare in regime di massima sicurezza. "Navalny ha commesso una frode, cioè l'appropriazione di proprietà altrui con l'inganno e l'abuso di fiducia", ha detto il giudice Margarita Kotova in un'udienza che si è tenuta nel carcere di Pokrov, a pochi chilometri da Mosca, dove Navalny sta scontando la sua pena.

La giustizia russa accusa il quarantacinquenne esponente dell'opposizione, insieme ai suoi associati, di aver sottratto diversi milioni di rubli in donazioni alla sua organizzazione anticorruzione. Il Fondo anticorruzione di Navalny (Fbk), che combatte contro l'arricchimento illecito degli alti funzionari russi, è stato vietato nel 2021 perché la magistratura ha considerato la sua attività "estremista". Navalny sta scontando una condanna a due anni e mezzo di prigione dal febbraio 2020 per un altro caso di presunta frode che risale al 2014. Di recente, il Parlamento europeo gli ha consegnato il Premio Sacharov per la libertà d'espressione.

"I nostri pensieri sono per Alexei Navalny e la sua famiglia, mentre egli continua a mostrare un incredibile coraggio nell'opporsi al regime" del Cremlino, ha detto il portavoce del premier britannico Boris Johnson commentando la sentenza. Le imputazioni di truffa e oltraggio alla corte di cui Navalny è stato riconosciuto colpevole oggi sono solo "altre accuse fabbricate che Putin usa contro chi cerca di chiamarlo a rispondere dei suoi atti".

Lo stesso Navalny ha commentato la sentenza, affidandosi all'ironia: "Nove anni. Come dicono i personaggi della mia serie tv preferita 'The Wire': 'Fai solo due giorni, il giorno in cui entri e quello in cui esci'", ha scritto su Twitter. "Avevo perfino una T-shirt con questo slogan, ma le autorità penitenziarie me l'hanno confiscata, considerandola estremista", ha raccontato.

Considerato una delle voci più critiche contro il Cremlino, ha trascorso diversi mesi in trattamento in Germania dopo essere sopravvissuto a un avvelenamento da agente nervino di cui ha accusato il presidente Vladimir Putin. Una volta al sicuro, ha deciso di tornare in Russia nonostante i rischi. Al suo arrivo a Mosca, è stato trattenuto al controllo dei passaporti. Dopo aver salutato la moglie, è scomparso e non si è saputo più nulla fino a quando il suo avvocato non ha confermato la sua posizione, una stazione di polizia vicino all'aeroporto dove in un'udienza lampo è stato condannato a 30 giorni di detenzione provvisoria, che poi si sono allungati a due anni e mezzo di prigione per una condanna per frode per fatti risalenti al 2014. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano motivi politici nell'imprigionamento del leader dell'opposizione russa. Dal carcere, Navalny ha invocato proteste di strada contro l'invasione russa dell'Ucraina.