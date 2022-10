Ruote del Suv sgonfiate: la protesta in Europa contro i veicoli inquinanti

"Siamo gli Sgonfiatori di Pneumatici. Renderemo impossibile possedere un Suv nelle aree urbane di tutto il mondo. Per il clima, la salute, la sicurezza pubblica". È così che si descrive il gruppo di attivisti, Tyre Extinguishers, che sta seminando il panico tra i possessori di questi veicoli e che negli ultimi mesi afferma di aver di aver colpito più di 8mila auto di grossa cilindrata in tutta Europa.

Partita dal Regno Unito, la rete di militanti si è diffusa nel resto del Vecchio Continente e negli Stati Uniti. Nel cuore della notte, i membri della rete sgonfiano i pneumatici di questi veicoli, considerati un'aberrazione ecologica. Gli "sgonfiatori" avvisano sistematicamente le loro vittime lasciando un biglietto sul parabrezza dei loro veicoli: "Abbiamo sgonfiato uno o più dei vostri pneumatici. Non prendetela sul personale, non siete il nostro obiettivo, è il vostro veicolo. Lo facciamo perché guidare un’auto di queste dimensioni in città è particolarmente nocivo", recita la lettera.

"Le case automobilistiche stanno cercando di convincerci ad acquistare Suv e 4x4, ma questo è un disastro per il clima. I Suv sono la seconda fonte globale di aumento dell'anidride carbonica nell'ultimo decennio, prima dell'industria aeronautica", ha dichiarato il collettivo.

Secondo i militanti questi veicoli rappresentano: "lusso ed emissioni inutili, ostentate dai ricchi, che provocano disastri climatici, causano inquinamento atmosferico e rendono le nostre strade più pericolose". Il gruppo prende di mira anche i Suv elettrici, insistendo sul fatto che sono ugualmente poco sicuri nelle aree urbane.