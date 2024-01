Carola Rackete candidata al Parlamento Ue: "Salvini? Io opposta a un governo bullo"

Matteo Salvini? Con una "piccola ong" ci siamo opposti a un "governo bullo". Lo ha detto Carola Rackete, l'ex capitana della Sea Watch, la nave che ha salvato centinaia di migranti nel Mediterraneo e che è stata al centro di una disputa con l'allora ministro dell'Interno finita nelle aule di tribunale. Rackete ha lasciato il timone e si è lanciata in politica: Die Linke, partito tedesco di sinistra, l'ha scelta come capolista per le prossime elezioni europee. Nella speranza di recuperare i consensi persi negli ultimi anni.

La sfida è innanzitutto all'Afd, partito di estrema destra (alleato della Lega al Parlamento europeo) che oggi è in testa nei sondaggi in Germania. "Non lasceremo l'Europa ai fascisti e non permetteremo loro di distruggere le istituzioni democratiche", scrive su X Rackete rilanciando una sua intervista al quotidiano britannico Guardian, in cui spiega le ragioni della sua candidatura e i suoi punti programmatici. Tra questi, c'è la battaglia contro i cambiamenti climatici: Rackete vuole una sinistra più attenta ai temi ecologisti. Ma dovrà fare i conti con la scissione patita dal suo partito in seguito all'addio di una figura di spicco come Sahra Wagenknecht.

Nell'intervista al Guardian, Rackete ha ricordato anche l'impegno con Sea Watch e lo scontro con Salvini. Dice di non riconoscersi nell'immagine di eroina impavida che è emersa in quei giorni. Semmai, quanto avvenuto all'epoca dimostra "che come esseri umani desideriamo davvero storie di speranza, come quella di una piccola ong che si oppone a un grande governo bullo". L'esperienza con Sea Watch le ha insegnato "quanto può raggiungere un'organizzazione della società civile", ha aggiunto.