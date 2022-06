Tenta di proteggere la madre da un'aggressione, 15enne ucciso a coltellate

Aveva provato a difendere sua madre da una brutale aggressione, e per questo un 15enne inglese è stato accoltellato a morte nella sua casa a Manchester. Anche la donna è stata ferita ed è ora ricoverata in ospedale in condizioni per fortuna stabili. Il tragico episodio è avvenuto lo scorso nove giugno, ma ora l'uomo, il 43enne senza fissa dimora Suleman Altaf, è stato ufficialmente identificato e accusato formalmente di omicidio e tentato omicidio.

Jakub Szymanski e sua madre Katarzyna Batek vivevano nella zona di Miles Platting, nella città del nord dell'Inghilterra. La famiglia del 15enne ha reso omaggio all'adolescente, che nel suo quartiere era molto popolare, descrivendo come il loro "eroe" e come una persona "divertente e sfrontata". In una dichiarazione i suoi cari hanno ricordato che il ragazzo "era affettuosamente conosciuto come Kuba dalla sua famiglia e Jakub dai suoi amici. È sempre stato un ragazzino popolare che faceva amicizia ovunque andasse grazie alla sua natura amichevole e chiacchierona”. "Era un ragazzo come tanti e aiutato a tante persone, anche a quelle che aveva appena conosciuto. Per la nostra famiglia è il nostro eroe".

Una persona vicina al giovane, che ha chiesto di non essere nominata, ha detto al MIrror: "Non è possibile non definirlo un eroe. Tutti qui lo conoscevano perché era gentile e rispettoso. Era tranquillo, ma era un protettore. Ha combattuto per la sua famiglia. Era una persona straordinaria, era un eroe e dovrebbe essere ricordato come tale".