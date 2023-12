In Polonia torna l'europeismo, inizia la (nuova) era Tusk

Il Parlamento di Varsavia ha approvato la fiducia Donald Tusk, che tornerà ad essere primo ministro, ponendo fine a otto anni di governo nazionalista ed euroscettico, e mettendo il Paese sulla buona strada porre fine agli attriti con l'Unione europea. La Polonia ha visto congelare decine di miliardi di euro di fondi di Bruxelles a causa di una disputa sugli standard democratici, ma Tusk, ex presidente del Consiglio europeo, ha promesso di ricucire le relazioni e sbloccare i fondi.

Il leader popolare ha ottenuto in Aula 248 voti a favore e 201 contrari. "Sarò in debito con tutti coloro che hanno avuto fiducia in questa nuova, meravigliosa Polonia, con tutti coloro che hanno avuto fiducia in noi... e hanno deciso di fare questo cambiamento storico", ha detto ai deputati dopo il voto ieri sera (lunedì 11 dicembre). All'inizio della giornata l'ex primo ministro Mateusz Morawieckio del partito nazionalista Diritto e Giustizia (PiS), alleato in Europa con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, ha perso un voto di fiducia. Il PiS era arrivato primo alle elezioni del 15 ottobre e ha avuto la possibilità di formare un governo, ma non è riuscito a mettere insieme una coalizione che gli assicurasse la maggioranza necessaria, e tutti gli altri partiti dell'emiciclo hanno escluso di lavorare con lui.

Le elezioni polacche di ottobre hanno visto un'affluenza record del 74%, con persone che in alcune località hanno fatto ore di coda per votare. "Non si sono arresi in queste file, sono rimasti lì fino a mezzanotte e volevano ancora far parte di questo cambiamento", ha dichiarato ai giornalisti lo speaker del Parlamento Szymon Holownia. Lech Walesa, il primo presidente polacco democraticamente eletto dopo la caduta del comunismo, che ha guidato il sindacato Solidarność e ha vinto il Premio Nobel per la pace, era presente al momento della fiducia, e ha ricevuto numerose standing ovation dalla coalizione che si appresta a prendere il potere. Walesa era vestito con un maglione con la scritta "Costituzione", che gli oppositori del PiS indossano per mostrare la loro condanna di quello che dicono essere un regresso democratico sotto il governo del partito.

Il PiS si è presentato come un difensore della sovranità e dell'identità della Polonia, che ha anche migliorato gli standard di vita dei cittadini aumentando le prestazioni sociali e il salario minimo. Il partito è accusato di aver minato l'indipendenza della magistratura, di aver trasformato i media di proprietà dello Stato in uno strumento di propaganda, di aver ridotto i diritti delle donne (in primis all'aborto) e di aver fomentato il pregiudizio nei confronti di minoranze come gli immigrati e la comunità Lgbt+.

Giovedì e venerdì Tursk dovrebbe venire a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo, organo che ha presieduto dal 2014 al 2019, e nel quale sicuramente sarà accolto in maniera molto calorosa dai suoi colleghi, a eccezione probabilmente dell'ungherese, Viktor Orban, che ha perso un alleato importante in Europa.