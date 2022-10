La Polonia si prepara allo "scenario più buio"e aumenta i posti nei rifugi antiaerei

Il governo polacco ha disposto controlli nei rifugi antiaerei del Paese per verificarne l’agibilità e per “prepararsi allo scenario più buio” in relazione alle tensioni con la Russia. Le operazioni, affidate ai vigili del fuoco, sono state pianificate prima degli ultimi bombardamenti da parte dell’aviazione russa a Kiev e in altre città dell’Ucraina. Tuttavia, il viceministro degli Interni, Maciej Wasik, ha assicurato che per i cittadini polacchi che non vi è alcuna minaccia imminente.

In precedenza, ha riportato il giornale online Notes from Poland, erano emerse delle criticità in merito alla quantità e alla capacità dei rifugi, tanto che il ministero dell'Interno aveva ammesso che le strutture a disposizione all’inizio dell’anno sarebbero state in grado, in caso di necessità, di ospitare solo il 3% della popolazione. Negli ultimi mesi il governo di Varsavia si è impegnato a convertire in rifugi altri siti, come parcheggi e scantinati, proprio per aumentare i posti a disposizione.

"I vigili del fuoco stanno controllando le condizioni dei rifugi, se sono attrezzati e idonei all'uso", ha spiegato Wasik. "In caso contrario, adotteremo misure per adattarli alle necessità. Ci stiamo preparando per gli scenari più bui”, ha aggiunto il viceministro. “Siamo obbligati a farlo, anche se la probabilità che ciò accada è bassa”, ha precisato il rappresentante del governo.

I controlli dei rifugi, ha riportato la stampa locale, dureranno due mesi e parallelamente le autorità di Varsavia osserveranno quanto fatto in Ucraina in materia di protezione civile per "trarne alcune conclusioni” su come si può garantire la sicurezza della popolazione in caso di necessità. Nelle ultime settimane le autorità di Varsavia hanno inoltre lavorato per stabilire forniture di compresse di ioduro di potassio e punti di distribuzione per le pillole utili a proteggere la salute dei cittadini in caso di fughe di radiazioni.