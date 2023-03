Paziente psichiatrico va in escandescenza, polizia interviene e lo uccide

Un paziente di una clinica psichiatrica è stato ucciso a colpi di pistola dalla polizia a Bruxelles. Gli agenti erano intervenuti su richiesta dei responsabili dell'istituto dopo che l'uomo aveva aggredito il personale delle clinica. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, 49 anni, aveva con sé un'arma da taglio. L'inchiesta è in corso, ma come abitudine in Belgio, su di essa vi è il massimo riserbo. Gli agenti belgi sono da tempo sotto accusa per una serie di casi di presunte violenze a danno di detenuti.

Il tragico intervento è avvenuto all'istituto psichiatrico Fond'Roy. Il pubblico ministero di Bruxelles ha fatto sapere che la polizia "è stata chiamata a intervenire" su richiesta della clinica "per un paziente descritto come aggressivo e che il personale non è riuscito a gestire". Secondo i primi elementi dell'indagine, "il paziente in questione, 49 anni, avrebbe portato con sé un'arma da taglio. Sul posto è arrivata una prima pattuglia che ha dovuto chiamare direttamente i rinforzi a causa dello stato di agitazione dell'individuo e della minaccia che avrebbe presentato”, ha aggiunto. "Nel corso delle operazioni, gli agenti di polizia intervenuti hanno dovuto utilizzare la loro arma di servizio. L'individuo è stato colpito al braccio e poi all'addome. È stato portato direttamente in ospedale", dove è poi morto.

La procura della capitale ha aperto un'inchiesta. Da tempo, la polizia di Bruxelles è accusata di abusi nell'uso della forza. Lo scorso gennaio, un'operatrice sociale di 46 anni è deceduta in un commissariato della capitale dopo essere stata fermata perché in stato di ebbrezza. Secondo gli agenti, la donna si sarebbe suicidata, ma i famigliari della vittima non credono alla versione ufficiale della polizia. Nello stesso commissariato, del resto, altri due detenuti sono morti in circostanze sospette.