La pillola (preventiva) contro la sbornia arriva in Europa

Svegliarsi senza i postumi di una sbornia dopo una festa è ora possibile. Un'azienda svedese ha progettato delle pillole per curare l'hangover. Il farmaco si chiama Myrkl ed è appena stato messo in vendita nel Regno Unito. Dovrebbe aiutare le persone che fanno un consumo moderato di alcol a svegliarsi meglio, senza gli effetti della sbornia.

Il laboratorio svedese che l’ha messa a punto sostiene che questo sia il primo prodotto della storia in grado di eliminare efficacemente le tossine, annientando fino al 70 per cento dell'alcol presente nell'organismo. Secondo l'azienda, l'assunzione di una prima pastiglia circa 12 ore prima di bere e di una seconda un'ora prima di iniziare a bere determinerebbe "l'eliminazione del 70 per cento della sostanza alcolica 60 minuti dopo l'ingestione”. La sbornia è dovuta principalmente agli effetti disidratanti dell'alcol, che possono causare mal di testa. L'effetto diretto dell'alcol sullo stomaco può anche causare mal di pancia e nausea.

La minore quantità di alcol assorbita dall'organismo riduce il rischio di disidratazione. Myrkl ha quindi sviluppato un nuovo integratore alimentare progettato per attaccare rapidamente l'alcol nell'intestino prima che raggiunga il fegato, consentendo di bere qualche bicchiere la sera senza sentirne gli effetti il giorno dopo.

La pillola contiene batteri, L-cisteina e B12 che vengono attivati nell'intestino prima che l'alcol raggiunga il fegato. Gli altri ingredienti elencati negli integratori sono solo aminoacidi e zucchero, ingredienti presenti nella maggior parte degli alimenti. Tutti gli ingredienti sono riconosciuti sicuri dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e dalla Food Drug Administration (Fda) statunitense. Una volta assorbiti, i batteri e la L-cisteina B12 si attivano nell'intestino prima che l'alcol raggiunga il fegato, scomponendo l'alcol in acqua e anidride carbonica.

Nonostante queste pillole portino la speranza di porre finalmente fine ai weekend rovinati da nausea, mal di testa e rimpianti, molti esperti sono scettici sulla loro efficacia. "Allo stato attuale delle prove non esistono prodotti in grado di prevenire o curare i postumi di una sbornia", ha dichiarato a Euronews Next Sally Adams, professore associato della Scuola di Psicologia dell'Università di Birmingham.

Adams sottolinea come la scienza che sta dietro a una sbornia sia olistica, con molti fattori in gioco che rendono particolarmente difficile trovare una "cura per la sbornia". "Quando pensiamo ai postumi di una sbornia è facile pensare che siano dovuti semplicemente a un'eccessiva disidratazione", ha detto."Si tratta di disidratazione, mal di testa, equilibrio o squilibrio degli elettroliti, irritazione dello stomaco e dell'intestino tenue: si tratta di processi molto complessi che un solo prodotto è in grado di risolvere", ha aggiunto.