Orgia nella base militare: scandalo travolge i parà britannici

Un gruppo di parà dell'esercito britannico è finito sotto indagine dopo la pubblicazione sui social di alcuni video che li riprendono mentre sono impegnati in un'orgia in una base militare.

Secondo quanto riporta il Times, i fatti riguarderebbero alcuni soldati della 16esima Brigata d'assalto aereo e sarebbero avvenuti nella base di Merville Barracks a Colchester, nell'Essex.. La Royal military police sta indagando, ma sembrano esserci pochi dubbi su quanto accaduto. Una fonte dell'esercito ha affermato che i video erano "piuttosto dettagliati" e mostrano "una donna single con un certo numero di soldati impegnati in sesso consensuale". Si ritiene che la donna, una civile, possa essere stata introdotta di nascosto nella base. Il filmato mostra l'attività sessuale in diverse aree della base, con truppe seminude. A un certo punto un militare saluta mentre il suo compagno fa sesso con la donna. Il sospetto degli inquirenti è che si tratta di una prostituta.

Un portavoce dell'esercito ha dichiarato: “L'esercito si aspetta i più alti standard di comportamento da tutto il suo personale. Chiunque non rispetti questi standard sarà indagato e verrà intrapresa un'azione adeguata contro di essi". Non è la prima volta che l'esercito britannico affronta uno scandalo sessuale: nel 2017, nove militari britannici che lavoravano in un sottomarino nucleare sono risultati positivi alla cocaina mentre erano in servizio. Si presume che l'equipaggio avesse organizzato festini con prostitute e droga mentre il sottomarino era attraccato negli Stati Uniti per raccogliere testate nucleari. Il capitano del sottomarino e il secondo in comando sono stati rimossi dal servizio a causa di accuse di relazioni extraconiugali con due donne a bordo.