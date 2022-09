Due esplosioni poi i geyser nel Mar Baltico: "Sabotato il Nord Stream"

Aumentano i sospetti sul fatto che i danni scoperti nelle condutture del Nord Stream nel Mar Baltico siano stati causati da un sabotaggio deliberato. Tra ieri ed oggi sono stati scoperti dei danni “senza precedenti” in tre punti differenti delle linee 1 e 2 del gasdotto che unisce la Russia alla Germania, una circostanza piuttosto sospetta. Le condutture al momento non sono in funzione, ma al loro interno sono ancora presenti ingenti quantità di idrocarburi, che si stanno riversando pericolosamente in mare. Le forze armate danesi hanno diffuso un video che mostra le bolle che salgono sulla superficie dell'acqua, che avrebbe causato la sua alterazione per oltre un chilometro di diametro.

Il Centro sismologico nazionale svedese (Snsn) dell'Università di Uppsala ha spiegato all'emittente pubblica Svt di aver registrato ieri registrato potenti esplosioni nelle aree in cui si sono verificate le fughe di gas del Nord Stream. "Non c'è dubbio che si tratti di esplosioni", ha assicurato il sismologo Bjorn Lund. "La fuga di gas su larga scala dal Nord Stream non è altro che un attacco terroristico pianificato dalla Russia e un atto di aggressione contro l'Unione Europea", ha accusato il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak.

Anche il premier polacco si è detto sicuro che si tratti di un sabotaggio, senza citare però prove. "Oggi abbiamo affrontato un atto di sabotaggio, non conosciamo tutti i dettagli di ciò che è accaduto, ma vediamo chiaramente che si tratta di un atto di sabotaggio, legato al prossimo passo dell'escalation della situazione in Ucraina", ha dichiarato il primo ministro polacco Mateusz Morawieck. Lo stesso Cremlino questa mattina ha affermato che l'ipotesi del sabotaggio non si può escludere.

Ma al di là dei sospetti tutt'altro che chiaro chi potrebbe essere dietro questa eventuale azioni che mette a rischio i gasdotti che la Russia e i partner europei hanno impiegato anni a costruire al costo di svariati miliardi. Le perdite erano molto grandi e potrebbe essere necessaria una settimana perché il gas smetta di defluire dal gasdotto Nord Stream 2, ha dichiarato il capo dell'Agenzia danese per l'energia Kristoffer Bottzauw.

Ogni linea del gasdotto è costituita da circa 100mila tubi in acciaio rivestiti di cemento da 24 tonnellate, posati sul fondo marino, le condotte hanno un diametro interno costante di 1,153 metri e le sezioni si trovano a una profondità di circa 80-110 metri. Al momento le condutture non sono in funzione, in quanto la Russia ha ridotto le forniture attraverso il Nord Stream 1 prima di sospendere del tutto i flussi ad agosto, dando la colpa a difficoltà tecniche causate dalle sanzioni occidentali, che impediscono di comprare alcuni pezzi di ricambio. Ma l'Unione europea sostiene che si tratti di un pretesto per interrompere la fornitura di gas, come forma di ritorsione contro le sanzioni stesse. Il nuovo gasdotto Nord Stream 2 non è invece mai entrato in funzione, in quanto nonostante fosse da poco terminato la Germania ha sospeso la sua inaugurazione pochi giorni prima che la Russia inviasse truppe in Ucraina a febbraio.