Festeggiano il compleanno di Hitler davanti a casa del dittatore: fiori e saluti romani

Avevano deposto delle rose bianche in memoria di Adolf Hitler davanti alla casa natale del dittatore nazista nell'Austria occidentale, in occasione dell'anniversario della sua nascita, e fatto il saluto romano mentre si scattavano foto. Per questo quattro giovani tedeschi sono stati fermati e interrogati in Austria, a Braunau am Inn, città in cui è nato il cancelliere del Terzo Reich.

Oggi (22 aprile), la polizia della provincia dell'Alta Austria ha dichiarato che quattro tedeschi (due sorelle e i loro compagni di 20 e 30 anni), si erano recati sabato scorso all'edificio per deporre rose bianche nelle nicchie delle finestre. Hanno posato davanti alla casa per delle foto e una delle donne ha fatto il saluto hitleriano.

Gli agenti di pattuglia hanno notato il gruppo e li hanno portati in una stazione di polizia per interrogarli. La donna ha affermato che si trattava solo di uno scherzo, ma gli agenti hanno detto di aver trovato una chat con gli altri componenti del gruppo, sul suo cellulare, in cui i quattro condividevano messaggi e immagini a tema nazista. La polizia ha dichiarato di voler denunciare i quattro alla procura per sospetta violazione della legge austriaca che vieta i simboli del nazismo.

La casa ad angolo che si trova nella città di Braunau, al confine con la Germania, dove il dittatore nacque il 20 aprile 1889, dopo anni di battaglia legale con il proprietario che non la voleva vendere fu requisita dal governo nel 2016. Il modesto edificio era stato preso in affitto dal ministero degli interni austriaco a partire dal 1972 per impedirne ogni uso improprio e veniva subaffittato a varie organizzazioni di beneficenza, tra cui dal 2011 un centro di assistenza per disabili. Alla fine il comune ha deciso di trasformarla in una stazione di polizia, proprio per impedire pellegrinaggi di nostalgici del nazismo.