Come Elon Musk sta aiutando l’esercito ucraino a combattere Putin

Da quando il Cremlino ha scatenato la guerra in Ucraina, la popolazione è stata tagliata fuori dalle comunicazioni a causa di continue interruzioni di corrente. È stato allora che Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha inviato i ricevitori Starlink nel Paese. L'obiettivo non era solo quello di migliorare l'accesso a Internet, ma anche di porre rimedio alla distruzione delle infrastrutture di telecomunicazione, diventando un'inaspettata ancora di salvezza per il Paese.

Il ruolo di Starlink

Starlink, di proprietà della società SpaceX dell’imprenditore sudafricano, è un gruppo di satelliti che volano fino a 210 chilometri dal suolo e trasmettono l'accesso a Internet ad alta velocità alle popolazioni sottostanti. Il governo ucraino ha utilizzato la rete per tenersi in contatto con le truppe e i civili durante la guerra.

L'esercito ucraino, spiega Politico, ha usato la rete per guidare le bombe verso gli obiettivi russi, e gli abitanti delle città assediate vicino al confine russo hanno usato la stessa per rimanere in contatto con i propri cari. Poiché le truppe nell'acciaieria di Azovstal disponevano di questo sistema, sono state in grado di tenersi in contatto con i loro comandanti e con Volodymyr Zelenskyy, nonché di fare interviste video in diretta con i giornalisti. Ciò ha impedito alla Russia di tagliare fuori l'Ucraina dal mondo esterno.

Resistente agli hacker Usa

Secondo i rapporti dell'intelligence di Stati Uniti, Unione europea e Regno unito, il Cremlino è riuscito a violare Viasat, un provider satellitare americano, appena un'ora prima che le truppe russe lanciassero il loro assalto su larga scala nelle prime ore del 24 febbraio. La rete Starlink ha il vantaggio di essere molto più difficile da mettere fuori uso. A differenza dei tradizionali satelliti ad alta orbita, che fluttuano a migliaia di chilometri sopra la terra, si librano su un punto del suolo e trasmettono segnali radio, la nuova generazione di satelliti a bassa orbita si basa su molti più satelliti che lavorano in una costellazione.

Questa configurazione rende più difficile, se non impossibile, disconnettersi perché un utente malintenzionato dovrebbe individuarli contemporaneamente per paralizzare l'intero sistema. Inoltre la rete del magnate sudafricano è più adattabile delle alternative perché il codice del computer di ogni dispositivo può essere rapidamente modificato in risposta a possibili hack. Il mese scorso, Musk ha affermato che il Cremlino stava "aumentando" i suoi attacchi informatici sulla sua rete e SpaceX ha ripetutamente riscritto il suo codice per essere un passo avanti alla Russia.

Il supporto Ue

L'azienda ha dichiarato che il sistema di comunicazione satellitare in Ucraina, il cui costo è stimato in circa 15 milioni di dollari, è finanziato quasi esclusivamente da fonti private. Ogni ricevitore satellitare, noto come Dishy McFlatface, costa 499 dollari. SpaceX si è impegnata a pagare l'accesso a Internet, che costa 110 dollari al mese. Usaid (l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale) ha dichiarato all'inizio di aprile di aver acquistato oltre 1.300 antenne paraboliche nell'ambito del progetto Starlink, con SpaceX che ha donato altre 3.600 stazioni. L'agenzia federale degli Stati Uniti ha successivamente cancellato i riferimenti alla quantità di attrezzatura acquistata da Washington dal suo comunicato stampa, sebbene abbia confermato a Politico di aver spedito l'attrezzatura dagli Stati Uniti all'Europa orientale. Un portavoce dell'Usaid ha affermato che l'agenzia è grata a SpaceX e ad altri donatori per aver contribuito al progetto Starlink.

Altri alleati occidentali, inclusi i governi francese e polacco, hanno anche aiutato con il supporto logistico, inclusa la gestione della consegna dell'equipaggiamento dell'ultimo miglio in Ucraina, secondo due funzionari europei con conoscenza diretta di quelle discussioni. Uno di questi funzionari ha aggiunto che una cosiddetta stazione di terra, o hardware che collegava i satelliti di Starlink con l'infrastruttura Internet locale, era ospitata nella vicina Polonia per evitare l'attacco russo. Entrambi i funzionari hanno parlato a condizione di anonimato perché non erano autorizzati a parlare pubblicamente.