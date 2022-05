La risposta di Mosca alla Finlandia: espulsi 2 diplomatici e via dal Consiglio Baltico

Il Parlamento finlandese ha votato a stragrande maggioranza (oltre il 95% di sì) a favore dell'adesione alla Nato, consentendo l'invio della candidatura ufficiale del Paese scandinavo al quartier generale dell'Alleanza atlantica. Poche ore prima, la Russia aveva già reagito a questa decisione, data da giorni per scontata, annunciando l'espulsione di due diplomatici di Helsinki e il ritiro dal Consiglio degli Stati del Mar Baltico.

Il ministero degli Esteri russo ha sottolineato che la decisione di lasciare il Consiglio, istituito tra il 1989 e il 1992 per evitare lo scoppio di tensioni nella regione dopo la dissoluzione dell'Urss, "non influirà sulla presenza della Russia" nel Baltico e ha aggiunto che "i tentativi di espellere il Paese dal Baltico sono destinati al fallimento", secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Interfax. "Continueremo a lavorare con partner responsabili, tenendo riunioni su questioni chiave per lo sviluppo della regione baltica, sul nostro patrimonio comune e proteggendo gli interessi dei connazionali".

Il ministero, ricordando che la Russia era attualmente sospesa dall'organismo per via dell'aggressione all'Ucraina, ha lamentato che "la situazione nel Consiglio degli Stati baltici si sta deteriorando" e ha criticato il fatto che "gli Stati della Nato e dell'Unione europea che ne fanno parte abbiano rinunciato a un dialogo equo e ai principi su cui è basata la creazione di una struttura regionale poi convertita in uno strumento delle politiche anti-russo. Riteniamo che la presenza del Paese nell'organizzazione non sia opportuna e sia controproducente. La Russia non parteciperà alla trasformazione di questa organizzazione in un'altra piattaforma di attività sovversive e narcisismo occidentale", conclude la nota.

L'espulsione di due diplomatici finlandesi, invece, è stata decisa da Mosca come risposta a una simile misura presa da Helsinki nei confronti di due funzionari russi espulsi dalla Finlandia nei giorni scorsi.