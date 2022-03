Morto l'indipendentista corso Yvan Colonna, la Francia teme nuovi scontri

L’indipendentista corso Yvan Colonna è morto. Non è sopravvissuto alle ferite inflitte da un estremista islamico il 2 marzo nella prigione di Arles, nella regione della Provenza, dove scontava l’ergastolo per l’omicidio del prefetto Claude Erignac, avvenuto nel 1998.

In seguito all’aggressione, i sostenitori di Colonna, che in precedenza avevano denunciato presunti "trattamenti degradanti" che l'uomo stava subendo in prigione, sono scesi in strada chiedendo l'autonomia dell'Isola e accusando lo Stato francese di "omicidio". Le proteste hanno portato a scontri con la polizia, con 67 persone ferite e polemiche per l'uso della forza da parte degli agenti. Anche per calmare le acque, il presidente Emmanuel Macron ha deciso di aprire ai negoziati per l'autonomia della regione. Ma la morte di Colonna potrebbe riaccendere la miccia.

Ieri sera, subito dopo l’annuncio del suo decesso, circolavano già appelli per manifestazioni davanti alle scuole superiori e secondo France Info, le proteste, che si erano placate in seguito alle promesse di autonomia, sono ricominciate questa mattina. Il portavoce del governo Gabriel Attal ha chiesto "calma e dialogo" in Corsica: intervistato su Europa 1, ha assicurato che "luce sarà fatta" sull'aggressione di cui è stato vittima Colonna in prigione. "Ovviamente, c'è stato un malfunzionamento molto grave. Stiamo aspettando i risultati dell’indagine che deve fare luce sulla vicenda", ha affermato il portavoce del governo. "Tutti conoscono le ragioni che hanno portato Yvan Colonna in prigione, l'omicidio a sangue freddo del prefetto Erignac, ma le circostanze drammatiche in cui è stato ucciso sono ovviamente molto scioccanti", ha detto Attal, rivolgendo le sue condoglianze alla famiglia.

Colonna, un pastore di professione, è stato arrestato nel 2003 e condannato all'ergastolo per l'omicidio, avvenuto nel 1998, del prefetto della Corsica, Claude Érignac, accuse che ha sempre negato. Fu imprigionato ad Arles, Bouches-du-Rhône, e le sue richieste di trasferimento in Corsica furono ripetutamente negate dalle autorità. Nel 2016, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto un ricorso contro la sua detenzione, confermando così definitivamente la sua condanna.

Questa saga giudiziaria è stata accompagnata da manifestazioni in Corsica a sostegno dell'indipendentista, al grido di "giustizia per Yvan". Parte dei dimostranti nazionalisti vedono Colonna come un prigioniero politico, una vittima innocente dello Stato francese. Questa immagine di eroe ha permeato generazioni di corsi che non sono nati all'epoca degli attentati o dell'arresto di Yvan Colonna: i giovani sono stati numerosi in questi giorni nelle folle che hanno sfilato nelle città dell'Isola, tra i ritratti del pastore detenuto.