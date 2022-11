Il Paese lasciato al freddo e al buio dalla Russia. E non è l'Ucraina

Città senza illuminazione pubblica per buona parte della notte. Fabbriche spente o a ritmi di lavoro ridotti per risparmiare luce e gas. In Moldavia la crisi energetica rischia di diventare un'emergenza umanitaria. Il Paese, candidato all'accesso all'Ue, si trova ad affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina e della dipendenza dai rifornimenti di gas dalla Russia.

La presidente Maia Sandu ha avvertito che il Paese rischia di rimanere senza gas ed elettricità questo inverno, mentre i prezzi del gas sono aumentati del 600 per cento nell'ultimo anno. "Una famiglia paga dal 70 al 75% del proprio reddito per le bollette", ha avvertito. Il colosso energetico russo Gazprom sta riducendo della metà le consegne a novembre, secondo Chisinau. Per quanto riguarda l'elettricità, il 30% proviene normalmente dall'Ucraina, ma gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche hanno portato Kiev a fermare tutte le esportazioni verso la Moldavia. Il restante 70 per cento dell'energia del Paese proviene normalmente da una centrale termica in Transnistria, una piccola regione separatista dove sono di stanza le truppe russe, e anche in questo caso le consegne sono state tagliate.

L'Ue si è attivata per sostenere il Paese: la Romania ha dichiarato che inizierà a vendere elettricità al suo vicino a un prezzo ridotto. Mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha annunciato in questo ore lo stanziamento di "un ulteriore pacchetto di sostegno energetico per la Moldavia, che fornirà altri 200 milioni di euro per assicurare le forniture di gas". Von der Leyen, nel corso di un incontro con la presidente Sanu, ha spiegato che si "tratta di 100 milioni di euro in sovvenzioni e 100 milioni in prestiti e i fondi saranno disponibili a partire da gennaio 2023". Inoltre, ha aggiunto, l'Ue fornirà "altri 50 milioni di euro per il sostegno di bilancio del Paese, per aiutare i più vulnerabili colpiti dalla crisi".