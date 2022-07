Il mistero dei due ristoratori italiani trovati morti in Germania

È mistero sulla morte di due ristoratori italiani che sono stati trovati senza vita nel seminterrato del ristorante "Valle" a Stoccarda. Entrambi, riferisce il quotidiano Stuggart Zeitung, presentavano ferite da armi da taglio. La stanza era chiusa a chiave dell'interno, ma nonostante questo qualcuno ha dato l'allarme in forma anonima. Particolari su cui sta indagando la polizia per ricostruire l'accaduto.

La vicenda ha avuto una vasta eco nella comunità italiana di Stoccarda, anche perché le due vittime sono molto conosciute. Uno dei due è il fondatore del "Valle", mentre l'altro ha gestito per diversi anni il ristorante "Perbacco". Entrambi avevano 53 anni e, secondo lo Stuggart Zeitung, erano amici di lunga data e soci in affari. Un conoscente sostiene che fossero anche padrini dei rispettivi figli.

Il legame di amicizia tra i due rende ancora più misteriosa la morte. La circostanza che i corpi siano stati ritrovati in una stanza chiusa all'interno fa propendere per l'ipotesi di una lite finita male per entrambi, o di un omicidio-suicidio. Ma non sono escluse anche altre piste. Tra queste, sembra esclusa quella della criminalità organizzata: "Non abbiamo evidenze del fatto che possano aver partecipato altre persone, né che vi sia un coinvolgimento della criminalità organizzata", ha spiegato un portavoce della polizia locale all'Ansa. "L'esame autoptico è ancora in corso e si indaga in tutte le direzioni", ha aggiunto.

La polizia esclude per il momento anche il coinvolgimento di una terza persona. Ma di sicuro c'è che qualcuno ha dato l'allarme pur non essendo potuto entrare nel ristorante: chi è questa persona? Altro elemento inquietante è che nella zona, pochi giorni prima, in un garage non lontano dal ristorante "Valle", era stato trovato il corpo senza vita di una donna di 32 anni.