Eurodeputato minacciato dai no-vax, la solidarietà di Sassoli

L'europarlamentare belga del Ppe, Pascal Arimont, ha ricevuto minacce da un gruppo di no-vax alla sua abitazione a Bullingen: una scritta sul garage della sua abitazione e una bottiglia di molotov è stata lasciata davanti all'ingresso.

"L'intero Parlamento europeo è solidale con l'eurodeputato Pascal Arimont dopo il codardo attacco alla sua casa di famiglia. Non tollereremo mai questo tipo di odio. In democrazia, il disaccordo deve essere risolto con le parole, non con la violenza. I responsabili devono essere assicurati alla giustizia", ha twittato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.