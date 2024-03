Ladri di orologi rari: così entrano in azione e li strappano dal polso, 35 arresti

Una tecnica criminale semplice ma efficace. Operavano in bande composte da 3-5 persone, e tutto iniziava con l'individuazione delle potenziali vittime in ristoranti costosi e hotel esclusivi. Questo il modus operandi di una banda dedita al furto seriale di orologi di lusso in tutte le principali città europee. Il gruppo aveva sede a Napoli, dove oggi la polizia ha arrestato altri 8 membri, che sommandosi ai 27 arresti effettuati nei mesi scorsi arrivano a comporre una banda di 35 criminali affiliati.

La tecnica

Una volta identificata, la vittima veniva osservata e seguita da un membro della banda in attesa dell'occasione ideale. A quel punto entravano in campo gli altri membri della banda, che rapidamente e spesso con violenza aggredivano il proprietario dell'orologio, tirato via staccandolo dal polso, per poi fuggire a bordo di uno scooter.

I membri della banda risultava particolarmente attiva in Spagna, dove venivano colpiti sistematicamente i luoghi più turistici. Secondo Europol - che ha coordinato l'operazione di polizia internazionale contro i criminali - le rapine mirate di orologi di lusso sono notevolmente aumentate negli ultimi anni. Ciò si spiega in buona parte con la crescita del prezzo al dettaglio degli orologi stesso, che ovviamente incentiva il criminale.

L'indagine e la giornata di intervento delle forze dell'ordine sono state sostenute dalla rete @ON finanziata dalla Commissione Europea e guidata dalla Direzione investigativa antimafia italiana (Dia).