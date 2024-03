Nuovo incidente Flixbus in autostrada: almeno 5 morti in Germania

Un incidente mortale si è consumato questa mattina nei pressi di Lipsia, in Germania, di nuovo a bordo di un Flixbus. Secondo le prime informazioni, 5 persone sono morte nello schianto, mentre i feriti sarebbero almeno 12, secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, il quale aggiunge però che la polizia non ha voluto per ora confermare il bilancio.

Il bus stava viaggiando sull'A9 diretto verso Monaco. Intorno alle 9.45, mentre si trovava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, è uscito di strada per ragioni ancora da chiarire e si è ribaltato.

Appena due giorni fa, l'analogo incidente mortale sull’A1 tra Modena e Valsamoggia, anche in questo caso riguardante un Flixbus nel quale ha perso la vita uno studente di 19 anni.

In aggiornamento