Il nuovo "muro di Berlino" potrebbe sorgere tra la Finlandia e la Russia

La Finlandia intende autorizzare la costruzione di barriere al confine orientale con la Russia, lungo 1.300 chilometri e coperto da foreste, dove solo cartelli e linee di plastica segnano la divisione tra i due Paesi. La mossa è volta a rafforzare la preparazione contro le minacce ibride derivanti dalla guerra di Mosca con l'Ucraina.

Il governo finlandese, che ha presentato domanda di adesione alla Nato, vuole rafforzare la sicurezza delle frontiere nel timore che la Russia cerchi di fare pressione inviando richiedenti asilo ai suoi confini, seguendo le orme della Bielorussia, che lo scorso anno aveva tentato di fare pressioni su Bruxelles invitando decine di migliaia di profughi mediorientali nel proprio Paese per poi spingerli verso i confini Ue limitrofi (Polonia, Lettonia e Lituania).

Per realizzare questo piano, la Finlandia dovrà modificare la propria legislazione. Recinzioni e nuove strade per facilitare il pattugliamento delle frontiere farebbero parte delle barriere di cui parla Helsinki, che starebbe anche valutando di approvare una proposta per consentire di concentrare l'accoglienza delle domande di asilo solo in alcuni specifici punti di ingresso. "In seguito, il governo deciderà in merito alle barriere di confine per le zone critiche al confine orientale, sulla base della valutazione della Guardia di frontiera finlandese", ha dichiarato la ministra degli Affari interni Krista Mikkonen nel comunicato.

Poche settimane fa il presidente Sauli Niinisto e la premier Sanna Marin hanno dato il via libera al processo di ingresso di Helsinki nell'Alleanza atlantica. Ma l’adesione potrebbe non essere così liscia come ci si sarebbe aspettati a causa delle reticenze della Turchia. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha sottolineato a più riprese che manterrà il suo veto sull'adesione di Svezia e Finlandia all'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico fino a quando queste nazioni non interromperanno i loro legami con organizzazioni considerate terroristiche da Ankara.