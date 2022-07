Già violato l'accordo sul grano, la Russia bombarda il porto di Odessa

Non sono passate neanche 24 ore dalla firma dell'accordo per permettere la ripartenza delle esportazioni di grano dall'Ucraina che la Russia lo avrebbe già violato e tre porti del Paese, tra cui quello di Odessa, sarebbero stato bombardati da Mosca. Secondo quanto reso noto dal comando meridionale ucraino le forze militari russe avrebbero lanciato 4 missili Kalibr, due dei quali sono stati abbattuti dalla contraerea, in violazione del patto firmato ieri, con la mediazione di Onu e Turchia, nel quale Mosca si era impegnata a non colpire i porti da cui viene esportato il grano.

"Ci sono volute meno di 24 ore alla Russia per lanciare un attacco missilistico contro il porto di Odessa per mettere in dubbio gli accordi e le promesse fatte all'Onu e alla Turchia nel documento firmato ieri a Istanbul", si legge in un comunicato dell'ambasciata ucraina ad Ankara, secondo cui "è sostanzialmente come se Vladimir Putin avesse sputato in faccia del Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e al Presidente turco, Recep Yayyip Erdogan". La nota sottolinea "la necessità di una attuazione rigorosa degli accordi sulla ripresa delle esportazioni sicure di prodotti agricoli dai tre porti di Odessa, Chornomorsk e Yuzhnoye", e in cui si afferma che la Russia avrebbe la " piena responsabilità per l'aggravarsi della crisi alimentare globale nel caso in cui gli accordi raggiunti non siano attuati".

L'Unione europea ha condannato “fermamente” l'attacco al porto di Odesa. “Colpire un obiettivo cruciale per l'esportazione di grano un giorno dopo la firma degli accordi di Istanbul è particolarmente riprovevole e dimostra ancora una volta il totale disprezzo della Russia per il diritto e gli impegni internazionali", ha scritto in un tweet l'Alto Rappresentante Josep Borrell. Anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato "inequivocabilmente" gli attacchi e affermato, in una nota, che l'attuazione degli accordi è “imperativa”.

L'intesa siglata nella capitale turca ieri dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e quello delle Infrastrutture ucraino, Oleksandr Kubrakov, punta a consentire il via libera definitivo al passaggio di almeno 22 milioni di tonnellate di grano ucraino attraverso il Mar Nero. Le parti hanno dato il proprio assenso alla proposta di costituire un centro di coordinamento a Istanbul, che con la partecipazione di delegati di Russia, Ucraina, Turchia e Nazioni Unite monitori e tracci il percorso della navi in uscita. La marina turca ha dato la disponibilità a scortare le navi una volta entrate in acque internazionali e in acque turche, attraverso gli stretti di Bosforo e Dardanelli. Secondo le Nazioni Unite circa il 50% del grano bloccato nei porti ucraini è destinato a progetti del World Food Programme in Africa. Il rischio che le derrate marciscano nei porti bloccati dalla guerra pone sull'orlo della carestia diversi Paesi dell'Africa subsahariana