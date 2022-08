Il gallo canta 200 volte al giorno, il proprietario portato in tribunale dai vicini

Avere un vicino rumoroso è una cosa piuttosto comune, ma quando questo fastidioso vicino è un gallo la cosa può essere ancora più complicata. Un uomo in Germania è stato portato in tribunale dagli abitanti della casa a fianco alla sua perché il suo gallo di nome Magda è accusato di cantare fino a 200 volte al giorno per impressionare le quattro galline del suo giardino.

"Non possiamo usare il giardino e non possiamo aprire le finestre", ha detto Friedrich-Wilhelm, 76 anni, che vive nella casa accanto. "Non inizia prima delle 8 del mattino perché è chiuso a chiave di notte, ma poi canta dalle 100 alle 200 volte durante il giorno. È insopportabile", ha detto l'uomo mentre sua moglie, Jutta, ha aggiunto: "È un po' come una tortura". Come riporta il Times la coppia, che vuole l'allontanamento dell'uccello, ha tenuto un registro giornaliero degli orari e del numero di cinguettii del gallo in vista del processo. Secondo Friedrich-Wilhelm un altro vicino si sarebbe addirittura trasferito nel 2020 a causa del canto divenuto insopportabile. "Un gallo non appartiene a una zona residenziale tranquilla", ha detto Torsten Gieseke, l'avvocato della coppia.

Il gallo vive nel giardino di una villa nella città termale di Bad Salzuflen, nella Germania occidentale e si chiama Magda perché inizialmente si pensava che fosse una gallina quando era uno dei cinque pulcini acquistati dal proprietario. Il proprietario dell'animale si è rifiutato di rimuovere Magda perché, ha detto, "le galline hanno bisogno del gallo, altrimenti si spennerebbero a vicenda". E così il caso è finito all'esame del tribunale distrettuale di Lemgo. "Abbiamo provato di tutto", ha detto Friedrich-Wilhelm. "I nostri figli ci hanno provato, i nostri vicini ci hanno provato, gli arbitri ci hanno provato. Il vicino non vuole rinunciare al suo galletto e noi dobbiamo convivere con lui o vincere in tribunale".

L'anno scorso un caso giudiziario simile, riguardante un gallo chiamato Meister Eder, si è concluso con un accordo dopo che un agricoltore della Germania sud-occidentale ha difeso il diritto del suo uccello a cantare. Secondo l'accordo l'animale deve rimanere nella sua stia fino alle 6 del mattino nei giorni feriali e fino alle 7 della domenica e dei giorni festivi. Tuttavia, le ulteriori richieste della denunciante sono state respinte. Tra queste c'era quella di insonorizzare la stalla o di sbarazzarsi dell'uccello. La proprietaria di Meister Eder, Karin Pfeifer-Rockenfeller, ha dichiarato di temere che una sentenza contro di lei l'avrebbe costretta a tenere in silenzio anche le sue pecore e i suoi cavalli e ha lanciato una campagna affinché il Paese seguisse l'esempio della Francia e approvasse una legge per proteggere il patrimonio sensoriale della vita rurale.