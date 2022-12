Parigi schiera 10mila poliziotti per il match tra Francia e Marocco

Le autorità francesi temono che il freddo e la neve non impediranno ai tifosi di calcio di festeggiare la semifinale tra Francia e Marocco. La polizia si aspetta grandi assembramenti spontanei a Parigi e in altre grandi città, indipendentemente dal risultato della partita. Per questo motivo il ministro degli Interni ha annunciato che saranno mobilitati 10mila poliziotti e gendarmi in tutto il Paese, di cui 5mila nella sola regione di Parigi.

Il ministro Gérald Darmanin ha sottolineato che gli Champs-Elysées non saranno chiusi al traffico, contrariamente a quanto richiesto lunedì dalle autorità locali. Tuttavia, Darmanin ha aggiunto che "gran parte delle porte della tangenziale saranno probabilmente chiuse alle 18,30", così come diverse stazioni della metropolitana e dei treni. Ciò servirà "a gestire queste celebrazioni spesso pacifiche nel contesto di una minaccia terroristica".

L'ufficio del ministro ha dichiarato che 2.200 poliziotti e gendarmi saranno dispiegati nella sola Capitale. Si tratta di un aumento rispetto ai 1.500 presenti durante le partite di sabato scorso tra Marocco e Portogallo, e tra Francia e Inghilterra. I prefetti sono stati incaricati di effettuare ispezioni delle aree comuni, come scantinati e tetti, nei quartieri che in passato hanno registrato incidenti. Saranno inoltre responsabili della rimozione di qualsiasi oggetto potenzialmente pericoloso, come bidoni della spazzatura e barriere edilizie, dalle aree che si prevede attireranno grandi folle dopo la partita.

Sabato scorso, 20mila persone si sono riunite sugli Champs-Elysées per festeggiare le qualificazioni del Marocco e della Francia alle semifinali. Dei 100 arresti effettuati a Parigi, "il 75 per cento erano francesi", secondo Darmanin. A livello nazionale, sono stati effettuati 170 arresti. In risposta, è stato chiesto ai prefetti di limitare i parcheggi e il traffico nelle aree ad alta densità di traffico per ridurre il rischio di incidenti o attacchi.